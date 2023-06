Luque entregó materiales a vecinales para potenciar su importante rol para la ciudad

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este jueves el acto de entrega de equipamiento a diferentes asociaciones vecinales de Comodoro Rivadavia, dando respuesta a las necesidades planteadas por sus referentes. “Los vecinalistas son una pata fundamental para el desarrollo de la ciudad”, remarcó.

La actividad se desarrolló en horas de la mañana, en el Centro Cultural, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; miembros del gabinete municipal; concejales; vecinalistas; y vecinos.

Desde la actual gestión municipal se viene trabajando de forma constante con las distintas entidades barriales, consideradas una pata trascendental para el crecimiento de nuestra ciudad y para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

De esta manera, se establecen prioridades en materia de infraestructura, pero también se acompaña en distintas acciones para que las vecinales cuenten con un espacio acorde a sus necesidades y puedan ofrecer un mejor servicio.

Es por ello, que se llevó adelante esta entrega de materiales, equipamiento y diferentes elementos solicitados oportunamente por los vecinalistas para mejorar su funcionamiento, tanto en lo que es atención a los vecinos como para el desarrollo de talleres y otras actividades.

En ese contexto, Juan Pablo Luque afirmó que “para nosotros es muy grato encontrarme con los vecinalistas, a quienes considero el brazo permanente que nos ayuda a entender la problemática que tiene la ciudad en el día a día y colaboran permanentemente con la tarea que desarrollamos desde la función pública. Ellos representan la palabra del barrio y de los vecinos”.

Continuando en ese tenor, expuso que “estamos concretando una entrega de materiales necesarios para que las vecinales puedan tener un lugar mejor para prestar servicio en mejores condiciones a quienes visitan las distintas sedes para plantear sus inquietudes o asistir a alguna de sus actividades”.

“Como servidores públicos, es nuestra obligación brindar soluciones a las problemáticas que se presentan en cada barrio de Comodoro. Tenemos una ciudad vertiginosa en muchos aspectos, que crece constantemente, y compleja por su geografía, por lo que se generan desafíos a diario; muchas veces corremos atrás de muchos problemas y cuesta tenerla en las condiciones que pretendemos”, argumentó.

En esa línea, el jefe comunal resaltó que “desde que estoy en la función pública, aprendí mucho de los vecinalistas, que son personas que se comprometen sin recibir nada a cambio, siempre con el afán de ayudar a su barrio. Siento un profundo respeto por la labor que llevan adelante”.

“A muchos de los vecinalistas los he conocido discutiendo y peleando por gestiones por sus barrios y, con el tiempo, construimos una relación maravillosa En algunas ocasiones podemos estar de acuerdo y en otras no, porque no siempre vamos a pensar de la misma manera, pero lo importante es que construimos una ciudad mejor entre todos”, agregó.

Para cerrar, Luque destacó que “de a poco, vamos yendo a ese Comodoro que pretendemos tener, que nos haga sentir orgullosos y que pueda ser disfrutado. En los últimos tiempos se lograron cosas que no se habían logrado en 100 años y debemos cuidar y fortalecer este crecimiento entre todos”.

Trabajar de cara a los vecinos

En tanto, el secretario Gustavo Fita señaló que “este es un día importante para reconocer el trabajo que viene haciendo el equipo del área de Vecinales y también nuestros vecinalistas, quienes nos traen las necesidades de los vecinos a los funcionarios que, circunstancialmente, ocupamos un cargo, para que avancemos en soluciones”.

“Se trabajó en las necesidades de las distintas asociaciones vecinales y se actuó en consecuencia. Los planteos eran diversos, de acuerdo a los servicios y actividades que ofrece cada espacio, por lo que los elementos van desde pintura hasta una heladera, cosas que parecen pequeñas pero que hacen al funcionamiento diario”, explicó.

Asimismo, Fita expresó su agradecimiento a la labor de los vecinalistas e indicó que “debemos seguir apostando a estar de cara al vecino, en la buena y en la mala, porque esa es nuestra manera de trabajar. Deseamos que nos sigan acompañando en este proyecto a largo plazo para convertir a Comodoro en una ciudad más linda, más pujante y en la que nuestros hijos y nietos vivan de la mejor manera”.

El agradecimiento de los vecinalistas

Por su parte, el presidente de la Vecinal Sismográfica, manifestó que “este es un día muy especial para nosotros y agradecemos al intendente, al viceintendente y a todo el gabinete por su apoyo incondicional, llegando con obras a nuestro barrio e, incluso, nos están ayudando a terminar nuestra sede”.

En concordancia, la titular de la Asociación Vecinal de barrio Moure, Dora Gerez, agradeció, en nombre de los vecinos, “a todo el equipo municipal, no sólo por esta entrega de un calefactor tan necesario para el aula de nuestra sede, sino también por todo el avance y crecimiento de todos estos años”.

Finalmente, la presidenta de la Vecinal de barrio General Mosconi, Ester Cordero, afirmó que “este es un día de fiesta para los vecinalistas porque a todos nos beneficiaron con algún aporte, en nuestro caso con una obra importante como los sanitarios. Estamos muy felices”.

En ese sentido, sostuvo que “estamos infinitamente agradecidos con Juan Pablo y su equipo, que trabaja de una manera coordinada y eficiente. Siempre nos atienden y nos brindan respuestas cada vez que lo solicitamos”.

“Además, recibimos la grata sorpresa de que, en 90 días, estará funcionando el semáforo que solicitamos en inmediaciones del jardín Juana Manso, un lugar donde ocurren accidentes. Todo esto muestra que los impuestos de los contribuyentes se invierten y se ven traducidos en obras”, concluyó.