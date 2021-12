Luque inauguró el SUM del Centro de Jubilados del Petróleo

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este miércoles la apertura del nuevo espacio del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas, que se construyó con un fuerte apoyo de la Municipalidad. “Nos llena de orgullo acompañar a quienes nos dan el ejemplo con su esfuerzo y compromiso”, indicó.

La inauguración del SUM, denominado “María Adriana Villarroel Vidal”, se concretó al mediodía y contó con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el exintendente y actual senador nacional, Carlos Linares; el presidente del Centro de Jubilados del Petróleo, Mario Quinteros; miembros del gabinete municipal y concejales.

Al respecto, el intendente manifestó que “es muy importante para nosotros estar en este lugar. Recordamos cuando comenzaron los trabajos de construcción de esta sede y hoy estamos abriendo este salón, que quedó maravilloso y que esperemos que sea muy disfrutado por la gente”.

“Estamos muy felices de inaugurar una obra que se realizó con el esfuerzo de la familia de este Centro de Jubilados y, en ese marco, debemos recordar a Adriana, que tuvo un rol fundamental en la concreción de este sueño y es más que justo que este espacio lleve su nombre”, expuso.

Continuando en esa línea, afirmó que “con orgullo podemos decir que cumplimos porque desde la comisión hicieron un esfuerzo gigante. Ellos nos dan el ejemplo con su esfuerzo y compromiso, marcándonos el camino en muchos aspectos, como Mario Quinteros y sus ganas de ayudar a Comodoro. Él representa a los pioneros que hicieron de esta ciudad lo que es hoy”.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que “estas acciones se deben a que contamos con gente como el secretario de Economía, Germán Issa Pfister, que administra los fondos del Municipio de una forma honesta y profesional, e Israel Coen, con una gran tarea en el área de Recaudación. Esto nos permite contar con los recursos necesarios para desarrollar nuestras políticas públicas y avanzar en obras para la comunidad”.

“Nuestra función es, más que nada, establecer prioridades, y una de ellas es que sucedan hechos como el de hoy, que las obras que se empiezan, se terminen. Estoy orgulloso de la ciudad que tenemos”, aseveró.

Finalmente, Luque manifestó que “Carlos Linares fue quien comenzó con esta obra y marcó un camino junto a Issa Pfister y Othar Macharashvili, volcando recursos económicos a gente que se esfuerza tanto. Tanto él como nosotros tenemos pasión por Comodoro y por lo que emprendemos. Hoy tenemos mucha gente trabajando para que nuestra ciudad sea cada día mejor”.

“Luque siempre está del lado de la gente”

En tanto, Linares expresó que “este lugar tiene una connotación muy especial para todos, porque vimos nacer este sueño de un centro de jubilados que tiene una conducción clara y con muchos proyectos. Muchos de los adultos mayores que siempre estuvieron con nosotros en momentos difíciles, hoy no están y qué mejor manera de recordarlos que haciendo realidad este espacio”.

“Estas acciones se pudieron llevar adelante porque hubo una decisión política pero también porque la municipalidad tuvo un encuadre económico que permitió destinar los fondos necesarios. La gestión de Issa Pfister al frente de Economía viene permitiendo concretar este tipo de obras”.

Del mismo modo, puso en valor “el compromiso del intendente Luque y del equipo municipal por estar siempre del lado de la gente, sobre todo de los adultos mayores, que nos dan un ejemplo de vida y nos marcan un rumbo. Este gobierno municipal, como así también el nacional que encabeza Alberto Fernández, tiene a los jubilados como prioridad y lo demuestra con hechos”.

“Estamos muy agradecidos por el acompañamiento”

Por su parte, Mario Quinteros recalcó que “esto no hubiera sido realidad sin gestiones como las de Linares y de Luque, que no solamente acompañan a nuestra institución, sino también a otros centros de jubilados, entidades deportivas, vecinales y de distinto tipo. Estamos muy agradecidos por brindarnos las herramientas para atender a nuestra gente y esperamos no defraudarlos”.

En esa línea, explicó que “por esta sede pasan a diario más de 200 personas, ya sea para tramitar su carnet de conducir, visitar a los médicos de cabecera o recibir los distintos servicios que ofrecemos, como oftalmología, mecánica dental, masajista, ortopedia y peluquería”.

Para finalizar, Quinteros afirmó que “el nombre de este lugar es un homenaje a una persona que trabajó para nuestros afiliados con honestidad, transparencia y vocación de servicio, como María Adriana Villarroel Vidal. Vamos a honrar su recuerdo trabajando de la mejor manera”.