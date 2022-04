Luque inauguró la obra soñada por el club Caleta Córdova

El intendente Juan Pablo Luque ponderó el proyecto que pone en valor las instalaciones del Club Caleta Córdova. Cancha de césped sintético, veredas, pluvial y un nuevo ingreso son las obras que se llevaron a cabo en la institución. “Son obras que quedan para siempre, sueños que podemos seguir cumpliendo”, subrayó el jefe comunal.

Caleta Córdova es uno de los barrios en los cuales el Municipio impulsa para cambiar la matriz productiva de Comodoro. La tarea no es sencilla por lo que la gestión municipal de Juan Pablo Luque planificó una serie de trabajos como la puesta en valor del Club Caleta Córdova y la construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza Austral (CINA).

La obra en la institución deportiva fue inaugurada este martes por el intendente e implicó mejoras en todas sus instalaciones brindándole la cancha de césped sintético que siempre soñaron, además de veredas, un pluvial y ingreso con identidad.

En este sentido, el jefe comunal manifestó que el corte de cinta era uno de los momentos más esperados. “Este es uno de los sueños más grandes que teníamos. Lo soñamos en conjunto. Quienes queremos a Comodoro sentimos a Caleta Córdova como uno de los lugares más lindos que tiene la Patagonia. Hace un tiempo decidimos hacer lo que había que hacer como Estado y darle el valor que Caleta Córdova se merece”, subrayó.

Luque también valoró el trabajo sobre la infraestructura deportiva que permite mejorar la calidad de vida de los comodorenses. “De a poco nos estamos acostumbrando a poder tener una mejor infraestructura deportiva. Nos vamos acostumbrando a darle a los chicos un lugar más digno para poder mejorar su vida porque lo que pretendemos es que cada vez más gente haga deportes. Es mucho más barato invertir en deporte que después invertir en equipamiento de salud. Nosotros queremos una población sana, que haga deportes y que tenga los valores de trabajar en equipo, ser solidario y ayudar al otro. Para esta gestión municipal, esos valores no tienen precio y son fundamentales para lograr los objetivos en los cuales estamos trabajando”, destacó.

“Son obras que quedan para siempre”

Continuando en esta línea, el intendente anunció que se licitará un paseo costero que unirá los puestos gastronómicos hasta el Club Caleta Córdoba en busca de potenciar el turismo, pero también para recordar la historia del barrio. Esto se puede realizar gracias al trabajo del secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister. “Hay alguien que tiene que ver con esto cuando pensábamos la política en materia deportiva y turística, y decidimos que Caleta Córdova tenía que ser un lugar mejor. Germán empezó a trabajar hace mucho tiempo, armando un fondo con recursos económicos para que todas las instituciones tengan una mayor presencia por parte del estado. Hoy se lo tenemos que agradecer porque nos ha hecho lograr el sueño de todos, pero principalmente de los más chicos, que son el futuro de nuestra ciudad y nuestro país”, aseveró.

Asimismo, el jefe comunal manifestó su orgullo por la ciudad y por las obras que se encaran para potenciar sus recursos. “Algunos dicen que esto es maquillaje, pero esto queda por muchos años más. Estas instalaciones van a seguir mejorando y creo que cada vez más gente va a ayudar a los miembros de la comisión directiva para que seamos más los que hacemos deporte. No tengo dudas de que este club va a crecer más y más. A Caleta Córdova solo queda decirle que vinimos para quedarnos y que vamos a seguir trabajando en conjunto”, afirmó.

“Hoy cambia la vida de los clubes”

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, ponderó que las obras en el barrio le cambiarán la vida a los vecinos y valoró el trabajo en equipo que lleva a cabo la gestión de Juan Pablo Luque. “Esta gestión se caracteriza por trabajar en equipo. Todos trabajamos continuamente en territorio para tener las cosas que hoy tenemos y que permite que Caleta viva hoy un momento histórico”, consideró.

Además, Martínez subrayó la labor que mantienen los dirigentes deportivos con el Municipio. “Hoy tenemos un Estado que trata de estar presente con dirigentes que piensan y sueñan que podemos hacer cosas. Veo una institución que ha crecido y que se ilusiona con el futuro. Creo que a todos los que somos ciudadanos nos gusta esto”, afirmó.

“Esto se logra porque hay decisiones políticas de entender que el deporte no es un gasto. Se debe invertir en deporte porque es parte de la escuela, del barrio y es parte de todos. No es casualidad. Hay que hacerlo con plata porque sino no se concreta”, agregó.

“Hoy empezamos a levantar los clubes, hoy le toca a Caleta. Lo único que le pido a la familia es que vengan todos los días y que ayuden a la comisión directiva para que esto se mantenga, se logre y para mostrar que debemos seguir acompañando”, destacó.

“Esta obra nos llena de orgullo”

En tanto, Miguel Parra, comisión directiva del Club Caleta Córdova, manifestó su alegría por la obra inaugurada. “Estamos muy emocionados. Muchos actores fueron fundamentales para lograr esto. Solo nos queda agradecer lo que ha cambiado la fisonomía de la cancha y nuestro barrio. Esto nos llena de orgullo”, aseguró.

“Hay que agradecer estas políticas que potencian no tan solo a nosotros sino a otros clubes de la ciudad. Nosotros tenemos un enemigo constante que es la distancia, pero estas obras nos van a empujar hacia arriba. No solo a la parte deportiva sino también al turismo, que es fundamental para el crecimiento del barrio. Este es el camino que debemos transitar”, destacó Parra.