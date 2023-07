Luque: Junto a vecinos de Trelew fuimos atacados por gente que no sabíamos si quería matar a alguien o qué buscaban

El candidato a gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, junto a su compañero Ricardo Sastre, denunciaron el gravísimo hecho de violencia sufrido en el barrio Planta de Gas de Trelew, mientras se desarrollaba una caminata con vecinos en el marco de la campaña. Allí un grupo violento “reconocidos militantes de Maderna y Torres, nos atacaron con armas de fuego, cuchillos y piedras, desatando el miedo y el caos que por un milagro no terminó en una tragedia”.

Consternado aún por lo sucedido, Juan Pablo Luque relató que “fuimos a hacer una caminata al barrio Planta de Gas y nos sucedió algo que no imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”.

Y apuntó directamente al intendente Adrián Maderna y el candidato a gobernador Ignacio Torres por los hechos: “Fuimos, junto con muchas mujeres, niños, vecinos de distintos sectores, recibidos a los piedrazos, a los balazos por un sector directamente relacionado con el actual intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, y por el candidato a gobernador de Chubut, socio político del intendente de Trelew”.

En ese sentido, advirtió que “estoy consternado por lo que sucedió. Gracias a Dios y por un milagro no pasó una tragedia. Me duele muchísimo lo que está sucediendo en Trelew y las cosas cuando suceden así no son por casualidad sino causalidad, por irresponsabilidades políticas”.

“Claramente –continuó- la falta de generación de empleo, de gestión para poder conseguir la radicación de industrias que den posibilidades de crecimiento, la ausencia de un plan de gobierno, van generando este tipo de hechos. Es algo que está totalmente comprobado: no hay ninguna posibilidad de crecimiento de una ciudad sino es a través de la generación de trabajo, de dignificar al ser humano, sobre todo en una ciudad de las más importantes que tenemos en la provincia”, aseguró,

Por último, advirtió que “La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia, de la gente y en contra de la violencia”.