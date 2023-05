Luque: LU4 es una conexión fundamental entre cada punto de la provincia

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque participó del acto por el 85° aniversario de LU4 Radio Patagonia Argentina, donde además se inauguró el Archivo Histórico y Discoteca “Norberto Cárdenas”, que pone en valor la importancia de la emisora para la región.

La ceremonia se desarrolló en horas de la tarde, con la presencia del secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; el titular de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; el director de LU4, Saúl Gherscovici; y la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco.

Además, estuvieron presentes miembros del gabinete municipal, concejales, trabajadores y ex trabajadores de la emisora, referentes de distintos medios de comunicación y familiares de Norberto Cárdenas, histórico integrante de LU4 que fue homenajeado con la imposición de su nombre al Archivo Histórico y Discoteca inaugurado con motivo de este 85° aniversario.

Al respecto, Juan Pablo Luque afirmó que “es un gran honor para nosotros ser parte de este día tan importante para la historia de Comodoro Rivadavia, recordando a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hicieron grande durante tantos años a nuestra querida radio LU4”.

Continuando en ese tenor, recalcó que “LU4 es sinónimo de Comodoro; nos enorgullece haberla tenido durante tanto tiempo y la vamos a seguir teniendo porque siempre vamos a defenderla por lo que significa para todos nosotros”.

“En los últimos tiempos surgieron muchos otros tipos de comunicaciones, pero todavía hay muchos lugares de la Patagonia dónde la radio sigue siendo el único medio de comunicación, por ello su importancia; un ejemplo de ello es el histórico Mensajero Rural”, valoró.

En esa línea, sostuvo que “tenemos un amor muy grande por la radio y por su edificio, que es patrimonio de la ciudad, y junto con otros, como el Correo o el Museo Ferroportuario, es uno de los lugares que enriquecieron nuestra historia y nos permitió tener este crecimiento”.

Del mismo modo, indicó que “desde nuestro lugar, tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena y por ello nos comprometimos a apoyar a LU4, tal como hacemos con muchas instituciones históricas de Comodoro. Por ese motivo, no dudamos en acompañarlos cuando Saúl nos vino a ver”.

Por último, Luque agradeció a quienes formaron parte de la emisora “por todo lo que hicieron por la gente a lo largo de la historia de Comodoro Rivadavia y de la región”.

“El intendente nos dio una mano impresionante”

En tanto, la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, remarcó “el aporte valioso y fundamental de un intendente que entendió el valor de la comunidad, trabaja por su gente y que nos dio una mano impresionante, algo que no es tan habitual. Lo que hacemos en cada lugar es articular con el propio Estado, con las intendencias, las gobernaciones y las universidades”.

“Que estemos inaugurando un archivo habla de la memoria, que muchas veces nos quieren hacer perder. Es un logro histórico, ya que la comunidad entera podrá visitarlo y adueñarse de esta soberanía cultural que tiene Comodoro Rivadavia”, aseveró.

Asimismo, señaló que “esta radio es identidad, porque quien mejor que LU4 para contar lo que pasa en Comodoro Rivadavia o en la provincia del Chubut, con un director enorme y maravilloso como Saúl Gherscovici”.

Para cerrar, Lufrano enfatizó que “estamos intentando reconstruir los medios públicos, que incluyen 49 radios a lo largo de todo el territorio nacional, porque eso significa soberanía cultural. Se trata de identidad, memoria e historia que queremos que continúe siendo pública, federal, inclusiva, diversa y de construcción ciudadana”.

“Un momento trascendente en la cultura argentina”

En concordancia, el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, manifestó que “pensamos que los medios públicos, que son de todos, tienen que estar cerca de cada uno de los argentinos. Esta idea de los programas regionales y las comunicaciones a nivel federal, definen y defienden a los medios públicos y le dan entidad”.

Del mismo modo, expresó que “estamos viviendo un momento muy importante, una celebración de 85 años de la primera radio de la Patagonia, que fue escuela de todas las que vinieron después. Este festejo es de todo Radio Nacional y de los argentinos, porque comunicar y dar un espacio para que aquellos que están lejos reciban los mensajes o puedan comunicarse es la razón básica y esencial de un medio público”.

Sobre la apertura del Archivo “Norberto Cárdenas”, Pont Lezica resaltó la importancia de “iniciar este recupero artístico, particularmente con la discoteca y los vinilos. Se trata de un lugar maravilloso, con los vinilos de nuestros artistas, de gente que ha dejado sus sueños a través de canciones. Este es un momento trascendente en la cultura argentina”.

“Esta es una muestra del espíritu comodorense”

Por su parte, el director de LU4, Saúl Gherscovici, afirmó que “estamos orgullosos, emocionados y agradecidos porque esto refleja lo que es LU4 en particular y la radio pública en general. Es una radio que está enclavada en una ciudad pero que llega a toda la región, donde los otros medios no llegan y eso nos enorgullece”.

Asimismo, indico que “estamos inaugurando una obra en estos tiempos difíciles gracias a la decisión política de RTA de recuperar las radios; al intendente Juan Pablo Luque, que puso el Municipio a disposición para llevar adelante esta y otras obras; y a los trabajadores, que hacen su aporte día a día”.

“Sabemos que todavía falta mucho para recuperar las radios públicas porque las recibimos devastadas, pero en poco tiempo hicimos bastante, incluso en cuestiones imposibles. Acá está el espíritu comodorense de avanzar a como dé lugar”, apuntó.

En ese sentido, expuso que “tomamos la decisión de recuperar el Archivo Histórico y aquello que parecía un sueño y un homenaje que no íbamos a llegar, pudimos lograrlo y la comunidad podrá disfrutar de la Discoteca. Este archivo se está recuperando con el aporte de trabajadores y ex trabajadores, pero no solamente de esta radio, sino también de mucha otra gente”.

Finalmente, Gherscovici destacó que “LU4 es parte de nuestra historia, siempre respetando el pasado, cumpliendo con el presente y proyectándose hacia el futuro”.