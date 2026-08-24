Luque recibió a referentes de Intercargo y advirtió que el cierre en el aeropuerto de Comodoro pone en riesgo servicios clave para toda la región

El diputado nacional Juan Pablo Luque se reunió en Comodoro con referentes de Intercargo, quienes le informaron sobre el anuncio del cierre de la empresa en el aeropuerto General Mosconi y el de Río Gallegos. “Cumplen una función esencial de logística para que puedan aterrizar y salir aviones sanitarios”, ejemplificó Luque.

El diputado nacional Juan Pablo Luque mantuvo una reunión con Maximiliano Chemes (Secretario del interior de UPSA) y Cecilia Alegre (secretaria adjunta Interior UPSA), quienes le comunicaron que es certero el anuncio del cierre de las operaciones de la empresa en los aeropuertos de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. De la reunión participó también el presidente del bloque de concejales de Arriba Chubut, Marcos Panquilto.

En base a ello, el legislador nacional ya había presentado un pedido de informes junto a la santacruceña Ana María Ianni para conocer los alcances de la medida y reclamó respuestas ante el impacto laboral y operativo que tendría para toda la Patagonia.

La decisión generaría no solo una pérdida de puestos laborales, sino también un fuerte impacto sobre los servicios que actualmente se prestan en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. “Estuve reunido con los trabajadores de Intercargo, donde nos comunicaron que a través de un mail que les llegó hace un par de días cierra Intercargo en Comodoro y en Río Gallegos”, señaló Luque.

Los trabajadores recibieron por mail un aviso sobre el cierre de Intercargo, en donde les explicaban que “esta medida se enmarca en un proceso de adecuación de nuestra estructura y recursos a la dinámica operativa y a los niveles actuales de demanda en dichas escalas, con el objetivo de continuar optimizando nuestra operación y acompañando las necesidades del mercado”.

Al respecto, Luque advirtió que “es la misma excusa de recorte que pone el gobierno nacional para todo, sin hacer un análisis de la importancia de la región. Los vuelos hacia y desde Comodoro siempre van llenos porque es un aeropuerto cabecera de región en lo laboral y lo sanitario”.

El diputado remarcó que la función de Intercargo excede la colocación de mangas para el descenso de pasajeros y comprende servicios fundamentales para el funcionamiento del aeropuerto. “El rol que cumple Intercargo, aparte de poner las mangas cuando llega un avión al aeropuerto de Comodoro, es hacer todo el trabajo de balizamiento. Esto es realmente importante porque si no, no podría aterrizar un avión ni comercial, ni privado ni sanitario”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la salida de la empresa podría dejar sin cobertura servicios indispensables para aeronaves que no pertenezcan a Aerolíneas Argentinas. “Al irse Intercargo de Comodoro, todo ese tipo de servicios no tendría quién los lleve adelante porque Aerolíneas Argentinas solamente tiene posibilidades de cumplir el servicio para sus aviones, pero no tiene personal para hacerlo para otros aviones”, detalló.

Para Luque, por eso, el problema no debe ser analizado únicamente desde el impacto de las consecuencias que tendría sobre la infraestructura aeroportuaria y la conectividad de toda la región. “No solo hablamos de personas que se quedarían sin trabajo, sino de un aeropuerto que es clave en la Patagonia”, sostuvo.

El diputado puso especial énfasis en el impacto que podría tener la medida sobre los traslados sanitarios, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Comodoro Rivadavia funciona como un punto estratégico para una amplia zona de influencia. “Si hay un traslado sanitario, cubre toda la zona norte de Santa Cruz y la zona sur de Chubut. Si esto se concreta, no podrían salir los aviones”, alertó.