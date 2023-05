Luque: Son las mujeres las que siguen abriéndose camino y ganando espacios en todos los ámbitos laborales 

El candidato a gobernador Juan Pablo Luque recorrió este sábado una capacitación en albañilería desarrollada en la ciudad de Rawson, donde se anotaron más de 180 mujeres. La actividad comunitaria fue organizada por la Asociación Civil Manos Unidas, que cumple un rol social fuerte en la capital provincial a través de cursos laborales. Los mismos tienen por objetivo insertar y brindar herramientas a jóvenes para que puedan conseguir trabajo.

Juan Pablo Luque participó este sábado de una capacitación de albañilería para la que se anotaron más de 180 mujeres, lo que causó una grata sorpresa porque las mujeres en general solían elegir otros tipos de cursos.

Los motivos de masiva inscripción de las participantes fueron variados, debido a que «muchas tienen un terreno y no cuentan con el dinero para pagarle a un albañil; otras son madres solteras que no tienen quién realice esos trabajos; y otras quieren hacer arreglos en sus casas y no tienen para pagar a un albañil», explicó Laura Conejero desde la Asociación Manos Unidas.

Ante el gran interés de la capacitación comunitaria se tuvo que ampliar el cupo, y en esta etapa son 30 mujeres las que se están capacitando en albañilería básica. Esos conocimientos incluyen el hormigón armado, revoque grueso y fino, zapatas, columna, encadenado, colocación de pisos y de cerámicos.

Las prácticas se desarrollan en el centro comunitario del barrio 490 viviendas, que también necesita ciertas reparaciones. Las participantes se organizan los días sábado para no interrumpir las jornadas laborales ni las distintas actividades personales.

En ese marco, el candidato a gobernador recorrió el taller comunitario realizado en el barrio 490 Viviendas de la ciudad capital, y afirmó que “es un orgullo ver el trabajo comunitario de la asociación y la cantidad de mujeres que quieren capacitarse para tener un mejor futuro”.

En ese sentido, el intendente ponderó que “son las mujeres las que siguen abriéndose camino y ganando espacios en todos los ámbitos laborales y en rubros que antes era un prejuicio. Hoy en la construcción se ven cada vez más mujeres demostrando que no hay límites y que superan todos los obstáculos”.

Por otro lado, el mandatario subrayó “la necesidad de que el Estado apoye y potencie este tipo de capacitaciones de diferentes oficios, para generar más puestos laborales y brindar a los jóvenes esperanza en este sentido, que es una de las mayores preocupaciones en el interior de la provincia”.

“Agradecemos mucho la visita de Juan Pablo Luque”

La referente de la Asociación Civil Manos Unidas de Rawson, Laura Conejero, viene trabajando desde 2009 con las distintas capacitaciones y talleres de oficio, sobre todo orientadas a jóvenes.

Conejero se refirió a la destacada concurrencia de mujeres a la capacitación de albañilería en la que “estamos sorprendidos desde la Asociación, porque no faltan nunca, es un grupo con mucho compromiso y compañerismo”.

Respecto a la visita del intendente a la actividad comunitaria, señaló que “hoy fue una sorpresa la llegada de Juan Pablo Luque, que fue muy bien recibido por todas, nos felicitó y le agradecemos mucho. Esperamos poder seguir trabajando en proyectos hacia adelante», concluyó.