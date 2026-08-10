10 agosto, 2026
Lo último:

NOTICIAS TREVELIN

Brindando información de Trevelin para toda la Patagonia

PROVINCIALES

Luque y Bowen anunciaron “Unidos por el futuro de Chubut”

Noticias Trevelin

El comodorense y diputado nacional, Juan Pablo Luque y el intendente de la localidad de Dolavon, Dante Bowen, anunicaron en sus rede sociales que están “Unidos por el futuro de Chubut”.

Ambos dirigentes del Partido Justicialista del Chubut, se unieron para trabajar seguramente en un trabajo coordinado de cara a las elecciones del año entrante.

En medio comodorense, Juan Pablo Luque sostuvo que “es importante que nos vallamos mostrando juntos y logar armar un proyecto que saque a Chubut del desastre que esta dejando el Gobierno de Ignacio Torres”.

También te puede gustar

Luque: LU4 es una conexión fundamental entre cada punto de la provincia

Noticias Trevelin

PINGÜINOS EMPETROLADOS EN LAS COSTAS DE CHUBUT, “PLAN DE RESCATE”

Noticias Trevelin

Vizzotti: hay un avance muy importante de la vacunación en Chubut

Noticias Trevelin
1