Luque y Bowen anunciaron “Unidos por el futuro de Chubut”

El comodorense y diputado nacional, Juan Pablo Luque y el intendente de la localidad de Dolavon, Dante Bowen, anunicaron en sus rede sociales que están “Unidos por el futuro de Chubut”.

Ambos dirigentes del Partido Justicialista del Chubut, se unieron para trabajar seguramente en un trabajo coordinado de cara a las elecciones del año entrante.

En medio comodorense, Juan Pablo Luque sostuvo que “es importante que nos vallamos mostrando juntos y logar armar un proyecto que saque a Chubut del desastre que esta dejando el Gobierno de Ignacio Torres”.