Luque: YPF no sería lo que es sin el compromiso de tantos exypefianos comodorenses

Este lunes, el intendente Juan Pablo Luque celebró el acto en la ciudad por los cien años de YPF, junto al gobernador y al presidente de la empresa, Pablo González, y resaltó parte de la historia que hizo al crecimiento de la ciudad y al desarrollo de la empresa.

El acto se realizó en el ingreso a la histórica administración de YPF, con la presencia de los mencionados, además del gerente ejecutivo Regional Sur, Alejandro Eloff; el director de YPF por la provincia del Chubut, Horacio Forchiassin; el viceintendente, Othar Macharashvili; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; diputados provinciales, funcionarios municipales y provinciales; concejales; el secretario General de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; el secretario Adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Carlos Gómez; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; el secretario General de UOCRA, Raúl Silva, vecinalistas, instituciones de Km. 3 relacionadas a la función de YPF, trabajadores de la empresa y exypefianos.

En este contexto, Luque expuso la importancia de realizar una conmemoración del centenario en Comodoro y destacó que “para nosotros era fundamental poder desarrollar un acto aquí, más allá de la planificación que tiene organizada la compañía en el cronograma de festejos de estos 100 años y que en octubre traerá a compartir a la ciudad”.

“Cuando hablábamos con Pablo González y me invitaba al acto en Tecnópolis, donde el presidente, la vicepresidenta y él llevaron adelante tan importante evento para los argentinos, nosotros creíamos que también era significativo acompañar en estos 100 años de YPF. Sin embargo, lo comprometí a conmemorar la fecha en el día de hoy, porque para Comodoro Rivadavia, YPF y estos 100 años no pasan desapercibidos”, exclamó.

En esta misma línea –prosiguió- “el video que compartimos desde la Municipalidad, hablaba de lo que significa YPF para nosotros. A mí me corre sangre ypefiana por las venas desde mi nacimiento. Yo no hubiera nacido sino fuese por YPF, ya que trasladó a mi abuelo a Comodoro Rivadavia, lugar donde mi padre y mi madre se conocieron y de esa forma, seguramente como el caso mío, muchos de los que hoy estamos acá no estaríamos. Y la ciudad no hubiera sido lo que es hoy. Por eso para Comodoro es tan importante”.

Al mismo tiempo, acotó “leí en una nota que YPF y Comodoro Rivadavia eran como almas gemelas, y en eso tienen un poco de razón porque crecimos juntos. YPF no sería lo que es hoy sin el esfuerzo y sacrificio que le pusieron tantos hombres y mujeres durante tantos años, cuando esto era solamente un campamento petrolero, convirtiéndose en una de las ciudades más pujante de la Argentina y de la cual nos enorgullecemos, y seguramente quienes trabajan en YPF continúan ese camino y esa huella”.

Mirar hacia el futuro

Respecto al futuro de YPF, el intendente manifestó que “debemos aprovechar las oportunidades que tenemos, que realmente son maravillosas; poder observar el futuro recordando la historia de los pioneros, de nuestros abuelos, sin olvidar nunca todo lo que creció nuestra ciudad, un legado que el país no puede olvidar, por la importancia que tuvo y que sigue teniendo YPF en la historia argentina”.

“Eso es lo que nosotros hoy intentamos reflexionar y por lo cual queríamos participar junto con nuestra comunidad, con los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, demostrando la posibilidad de seguir adelante, de imitar el camino que nos marcaron el General Mosconi, Yrigoyen y el Gral. Perón para poder volver a mirar a la Argentina con ojos del futuro, contar con las posibilidades de esta transición energética que tiene nuestro país como pocos países en el mundo y que nos ponen un desafío por delante de volver a ser protagonistas nuevamente del crecimiento de la Argentina”, enfatizó el mandatario local.

”Sabemos lo que significa YPF para ustedes”

Por su parte, el presidente de YPF, Pablo González, expresó su enorme privilegio de compartir esta fecha con los comodorenses. “Era una gran obligación estar hoy en Comodoro. Sabemos lo que significa que el Estado esté presente y que haya una concepción ypefiana del futuro de nuestra empresa, sin descuidar el sector privado».

En ese marco recordó a Néstor Kirchner como impulsor de una ley fundamental para las provincias productoras: «La ley corta pudo lograr que las provincias tengan el poder de disponer de sus recursos, sancionando medidas relacionadas a la regalías a fin de mejorar las condiciones de cada provincia y una presencia de YPF que nos obliga a estar en cada localidad del país permanentemente, aplicando los objetivos de ser competitivos, rentables y seguir en constante crecimiento”.

Por otro lado, se refirió al gran potencial de la Argentina en cuestiones energéticas y de gas a la hora de producir más. “Aunque nos falte transporte, estamos reivindicando nuestro pasado, diciendo que esa decisión que tomaron los antepasados es un camino que tenemos que seguir ayornando en el tiempo y entendiendo las necesidades que se plantean a futuro”.

“Todos tenemos que ver con YPF, los que crecimos alrededor de ciudades petroleras y los que sabemos el significado para los trabajadores, lo que implica recorrer caminos por horas para llegar al lugar de trabajo. Debemos continuar creciendo y avanzando en nuestras metas, con una base sólida, para poder invertir, reivindicando la figura de Mosconi y de aquellos que dejaron la vida por YPF”, apuntó González.

Comodoro: el motor de la matriz productiva del petróleo

Para finalizar, el gobernador Mariano Arcioni, se mostró muy feliz y contento por poder compartir este acto con los ciudadanos. “Fue un acto fantástico, con un marco de alegría y emoción que como comodorense me llena de orgullo”.

El gobernador, recordó que “acá se generó el motor, la matriz productiva energética, de todo el país y de Comodoro, y Chubut sigue siendo la mayor productora y exportadora de petróleo de crudo del país. El crecimiento de Comodoro viene de la mano de YPF, que es una empresa estatal, donde los números están mostrando que debemos seguir acompañándola”.

Arcioni mencionó que “si bien los números de las inversiones no son ostentosos, somos optimistas que sigan creciendo. Sería importante que se traslade la sede acá, pero eso hay que trabajarlo con responsabilidad y seriedad, que no solo quede en lo discursivo de la política”.