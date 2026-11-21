El Barrio Malvinas será escenario de una tarde de encuentro, participación y construcción colectiva en el CEDEM, con una actividad destinada a las infancias, familias y vecinos del sector.

La propuesta invita a compartir recuerdos, expresar deseos y reflexionar sobre el barrio que quieren construir entre todos. A través de una cartografía colectiva, los participantes podrán aportar sus experiencias, ideas y miradas sobre el lugar que habitan.

Durante la jornada también se inaugurará un banco comunitario, pensado como un nuevo espacio para promover el encuentro y compartir entre vecinos.

La actividad es impulsada por Débora Painenao, estudiante de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural del IESA Nº 818, sede Trevelin.

Se recomienda llevar equipo de mate para compartir la tarde.