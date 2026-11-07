Mañana se corre la tercera edición de Senderos de Trevelin

La competencia solidaria tendrá tres distancias y busca recaudar fondos para colaborar con la compra de una ambulancia para el Hospital de Trevelin.

Este domingo 8 de noviembre se realizará la tercera edición del Desafío Senderos de Trevelin, una carrera que combina deporte y solidaridad con un objetivo central: acompañar a la Cooperadora del Hospital en la adquisición de una nueva ambulancia.

La competencia tendrá como punto de encuentro el Polideportivo Municipal, desde las 11 horas, y contará con tres distancias: 5 kilómetros participativos, 15 y 27 kilómetros competitivos.

La iniciativa es organizada con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Deportes, y cuenta con el impulso de la Cooperadora del Hospital.

La propuesta vuelve a convocar a deportistas, vecinos y visitantes a sumarse a una jornada donde cada participación representa un aporte a la salud pública local.

Senderos de Trevelin vuelve a demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de solidaridad y compromiso comunitario.