Manu Cantero Simms se retiró y dejó un legado en Trevelin

Por/Fabio Durando. Durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, se llevó a cabo la EFCG Combate en Jaula en la Sociedad Española de la ciudad de Esquel. En la pelea de fondo de MMA Profesional Manu “Manutauro” Cantero Simms perdió contra Maximiliano Aldao, y al finalizar el evento anunció su retiro de las peleas profesionales.

Una noche que sin duda quedará para el recuerdo de muchos de los apasionados de las MMA de la ciudad de Trevelin y Esquel, una Sociedad Española colmada de publicó vibró durante cada combate desde muy temprano. La pelea estelar estuvo protagonizada por Manu “El Picante” Cantero Simms como se lo conoce al joven de profesional de Trevelin y Maximiliano Aldao de la ciudad de San Carlos de Bariloche, actual campeón de peso gallo.

Manu “El Picante” Cantero Simms perdió en el 1” 40´ minutos del 3° raund por nocaut técnico y tras 35 peleas profesionales anunció su retiro.

Manu se retiró de la Jaula dejando un legado en Trevelin

Al finalizar dijo “he brindado mi última pelea, quería hacer mi última pelea con un grande”, y aseguró “Ahora me dedico a mi salud, a mi familia y a mis amigos, ya está, gracias a todos”.

Desde que comenzó su carrera marcial en el año 2002 en Trevelin con el Maestro Roberto Fonseca, Munuel Cantero Simms demostró humildad, compromiso y compañerismo, fue sin dudas el impulsor de las Artes Marciales Mixtas en Trevelin (MMA), hoy en día son muchos los jóvenes que practican este deporte.

Para los que conocemos a “Munu” sabemos que se aleja un gran profesional de las Jaulas pero sobre todo deja un gran legado: con sacrificio y rodeado de amigos y la familia se pueden logran importantes objetivos como impulsar en Trevelin las MMA que sin duda seguirá acompañando y otros practicarán.

Gracias Manu por ser gran ser humano, compañero y un agradecido siempre.