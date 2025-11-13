Manutauro Cantero Simms enfrenta a Maximiliano Aldao por el cinturón del título peso gallo

Manuel “Manutauro” Cantero Simms enfrenta a Maximiliano Aldao por el cinturón de peso gallo en el evento EFCG este sábado 15 de noviembre en la Sociedad Española de la ciudad de Esquel.

El joven luchador que ha dejado siempre bien representado al Deporte y a Trevelin en cada lucha. En una entrevista realizada en Noticias Trevelin Manutauro Cantero Simms, recordó su historia “Comencé mi carrera marcial con el maestro Roberto Fonseca en Trevelin en el año 2002 practicando Taekwondo WT”

Avanzando en Taekwondo WT “Durante el 2009 obtengo mi cinturón negro en esta disciplina. Ese mismo año compito en el mundial realizado en el complejo La Loma en la cuidad de San Luis Potosí en México obteniendo medalla de plata en la categoría hasta 58 kg”.

“En 2010 comienzo a practicar Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) y mis primeras peleas amateur en MMA (Artes Marciales Mixtas)”, explayó y agregó “en 2013 pelee en el evento Triunfo 1 en la ciudad de Esquel disputando en cinturón de campeón patagónico hasta 61 kg ganando en el 1er round por Noc aut técnico, ese mismo año hago la defensa del título en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia ganando por puntos en una durísima pelea”.

Luego “Me enfoque en el MMA llegando a un total de 35 peleas profesionales (29g 7p 0e), al mismo tiempo compito en múltiples eventos de BJJ y No Gi en todo el país y en 2019 logro obtener mi cinturón negro de Brazilian Jiu Jitsu”.

“Mis últimas 3 peleas de MMA las gane en el primer round finalizando a mis oponentes con llaves de pie y este sábado 15 de noviembre subo nuevamente a la jaula en el evento EFC por el cinturón de peso gallo (61.2 kg) contra el actual campeón de la categoría Maximiliano Aldao. Va a ser una durísima guerra por qué el actual campeón posee una técnica muy pulida de kickboxing y lucha, lo que promete un choque muy interesante de estilos de pelea”.