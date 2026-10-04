Más de 120 agentes fueron capacitados para acompañar la implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil

La actividad estuvo destinada a operadores, equipos técnicos y profesionales de COSE, Programas Preventivos y de Libertad Asistida, SPD y otros organismos vinculados a la protección y restitución de derechos de niños y adolescentes

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Responsabilidad Penal y Política Juvenil, llevó adelante una Jornada de Capacitación sobre el Nuevo Régimen Penal Juvenil, en el marco del Plan Provincial de Sensibilización y Capacitación sobre el Régimen Penal Juvenil.

Durante el encuentro, realizado en Rawson, se abordaron las principales modificaciones introducidas por la Ley Nacional N° 27.801, las respuestas previstas por el nuevo régimen y sus implicancias para las prácticas institucionales y la intervención con adolescentes en conflicto con la ley penal.

El encuentro se desarrolló bajo una modalidad mixta, con más de 70 participantes de manera presencial y más de 50 personas que se sumaron de forma virtual desde distintos puntos de la provincia.

La actividad estuvo destinada a agentes, operadores, equipos técnicos y profesionales de COSE, Programas Preventivos y de Libertad Asistida, SPD y otros organismos vinculados a la protección y restitución de derechos de niños y adolescentes.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los equipos y brindar herramientas para acompañar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.