Más de 60 emprendedores participan del Paseo Municipal de Invierno en Trevelin

Con la participación de más de 60 artesanos, productores y manualeros, quedó inaugurado el Paseo Municipal de Invierno en el Polideportivo Municipal Evita, una propuesta que busca fortalecer la producción local y ofrecer una alternativa para vecinos y visitantes durante la temporada invernal.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Héctor Ingram, acompañado por los concejales Facundo País, Emilia Méndez, David Arakawa y Marisol Salazar; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Deportes, Carlos Sainz; el secretario de Cultura, Gustavo de Vera; el director de Gobierno, Marcelo Sosa; el coordinador de Parajes, Belarmino Álvarez; y la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Jacobsen, entre otras autoridades.

Durante la inauguración, el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales para recuperar este espacio durante el invierno, con el objetivo de brindar a productores, artesanos y manualeros un lugar donde exhibir y comercializar sus productos. Asimismo, agradeció a la comisión de la Expo Feria por el acompañamiento en la organización del evento.

Reconocimiento al compromiso con la producción local

En el marco de la apertura, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes entregó reconocimientos a Paola González, de La Kermesse Regionales; Sergio Rodríguez, de Viñas del Nant y Fall; Mónica Paiva, de Möka Tienda de Regalos; y Susana de la Fuente, de Casa de Té Nain Maggie.

La distinción destaca el permanente apoyo que brindan a emprendedores y productores locales, promoviendo la comercialización de sus productos a través de sus espacios comerciales y fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo de la economía regional.

El Paseo Municipal de Invierno continuará abierto al público hasta el domingo, con entrada libre y gratuita. Los horarios son sábado de 14 a 21 horas y domingo de 10 a 15 horas en el Polideportivo Municipal Evita.