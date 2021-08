Massoni detalló los proyectos que impulsará y afirmó que constituirá un bloque chubutense en el Senado

El ministro de Seguridad, y precandidato a senador nacional de Chubut Primero, Federico Massoni, brindó detalles sobre las propuestas que realizará, y reforzó la importancia de priorizar “el interés de los chubutenses”.

Al detallar los proyectos que impulsará, el ministro de Seguridad, y precandidato a senador nacional de Chubut Primero, Federico Massoni, afirmó que constituirá un bloque chubutense en el Senado de la Nación.

En ese sentido, indicó que “no tenemos representación de Chubut en Nación, hay delegados de Nación en Chubut”, y agregó que “tenemos legisladores que persiguen más la disciplina partidaria de partidos nacionales que la defensa de los intereses de los chubutenses”.

Señaló que “si le preguntan a la gente quiénes son los legisladores nacionales que tenemos de la provincia, la gran mayoría no puede reconocerlos, y eso quiere decir que no están representando los intereses de los ciudadanos, porque no caminan el territorio de Chubut”.

En ese marco Massoni aseveró que “Chubut tiene que terminar de poder avanzar en cuestiones que le interesen, dependiendo de si tiene algún amigo o no en Nación”

“Nosotros tenemos que depender de lo nuestro, de gente que ponga como bandera el interés provincial”, recalcó.

Proyectos

Precisó que “parte de nuestra propuesta es que recuperemos el orgullo de sentirnos chubutenses. Si hay que votar algo que no beneficia los intereses de la provincia no voy a estar ni cerca de eso” y subrayó que “si me toca estar en el Senado voy a conformar un bloque chubutense”.

Detalló con respeto a los proyectos que impulsará que “estoy convencido que hay que modificar la Ley de edad de imputabilidad de menores, además de las leyes para combatir el narcotráfico y narcomenudeo”.

“Hay que modificar el Código Penal y establecer un agravante para quién se atreva a atacar o atentar contra una institución o un empleado policial, que hoy se encuentra en un estado de desprotección grande. Parece que atentar contra un policía o un bien policial no tiene pena”, afirmó.

Finalmente el precandidato a senador nacional puntualizó que “hoy Chubut tiene una ventaja, se está requiriendo de los senadores y diputados, de hasta un voto para poder establecer posiciones, y ahí es donde recobramos la importancia. Tenemos que aprovechar ese requerimiento que tienen para que podamos dar aquellas normas que beneficien a los chubutenses”.