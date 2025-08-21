Municipio de Trevelin ofrece a la venta en subasta pública lotes fiscales

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que el próximo jueves 4 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, se llevará adelante una subasta pública a viva voz de seis (6) lotes municipales.

El remate se realizará en el Salón de Situaciones del Edificio Municipal (Primer piso, ala sur), ubicado en Av. Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich.

Las condiciones de pago previstas establecen la posibilidad de abonar el 100 % del valor en el acto o bien efectuar un anticipo del 25 % y financiar el saldo en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a los 30, 60 y 90 días corridos posteriores a la subasta.

Quienes deseen obtener más información (superficie, nomenclatura catastral, precio base o características de los lotes), pueden acercarse a la oficina de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, comunicarse al correo coordgabinete@trevelin.gob.ar, o contactar a la martillera pública Ana Migueles al teléfono 2945-508127.

Asimismo, la resolución completa se encuentra disponible en la página web oficial: www.trevelin.gob.ar