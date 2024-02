Nacho Torres: Vamos a ir hasta las últimas consecuencias

Este lunes 26 de febrero, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la Legislatura de Chubut convocada a partir del conflicto generado entre el Estado Nacional y el Provincial referido a las retenciones de coparticipación y la consecuente negativa a refinanciar la deuda tomada por Chubut en el 2023. En la misma, los diputados aprobaron el proyecto de ley presentado por Daniel Hollman, Juan Pais y María Aguilera, habilitando al Ejecutivo provincial a accionar por la vía judicial y otras alternativas contra el Gobierno Nacional.

La sesión se transformó en un evento histórico, ya que por primera vez un Gobernador hizo uso de la “Banca 28”, presentándose el mandatario provincial Ignacio Torres para explicar y defender la posición de la provincia frente a los legisladores.

Debido a la importancia del momento, se hicieron presentes dirigentes, sindicalistas, legisladores e intendentes para acompañar al Gobernador y asistir a a la votación.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

Luego de las declaraciones de todos los bloques parlamentarios, que se mostraron en apoyo al gobierno Provincial, incluso los legisladores del bloque de Milei, entró al recinto el gobernador Torres y comenzó a explicar las causas, tanto financieras como políticas del conflicto que sostiene con Nación.

Aclaró que el conflicto con el gobierno de Javier Milei por las retenciones de coparticipación se resolverá en la Justicia y ratificó su postura de plantarse contra los atropellos del Gobierno Nacional, a la vez que exigió una solución para antes del miércoles avalando la posibilidad de paralizar la actividad petrolera y gasífera.

En su exposición en la banca de la Legislatura, Torres reveló que Milei busca “disciplinar a las provincias” con estas acciones, lo que llevó a que todos los gobernadores se plantaran: “El Central nos confesó que es para disciplinar a las provincias. No quisieron matar a una provincia del PRO, quisieron matar a una provincia chica. Ellos ven a Chubut como a un barrio porteño”, afirmó.

Asimismo, Torres indicó que este martes se reunirá con sus pares patagónicos y “ahí vamos a tomar una decisión muy importante”, ratificando que no se van a dejar pisar por el Gobierno Nacional, sino que llevarán el reclamo hasta las últimas consecuencias y en todo caso tendrá que resolverlo la Justicia.

“Lo que no vamos a hacer nunca es dejarnos someter ante cualquier amenaza. No se va a resolver por el diálogo como me gustaría, se va a resolver en la Justicia. Chubut será de cabotaje, será chica, pero se sabe defender y se va a seguir defendiendo independientemente de las denuncias. No nos tenemos que callar”, determinó.

«Un gobernador tiene la obligación de defender los intereses de su provincia, más allá del signo político de cada municipio», dijo el Gobernador, que resaltó el apoyo de los intendentes de distritos que gobierna, por ejemplo, el peronismo, ejemplificando el caso de Comodoro Rivadavia. Y sostuvo: «Sé que estamos peleando por algo justo, no estamos mendigando nada al Gobierno nacional. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias».

Por otra parte, Torres condenó la agresividad de Javier Milei en sus expresiones por Twitter y otros medios que se rebajaron al “insulto y la burla”, y marcó diferencias con respecto a la forma de conducirse tanto a nivel personal y familiar como en su rol de Gobernador. “Quiero ser recordado como el gobernador que puso a Chubut en el lugar que tiene que estar y mirar de frente a cada uno de los chubutenses porque hizo lo que tenía que hacer con honestidad transparencia y coraje”, sostuvo.

En ese contexto, el mandatario reveló que la decisión de cerrar la válvula salió de los mismos jubilados de YPF que están hartos de ver cómo los gobiernos centrales se quedan con los recursos y destratan a Chubut. “La idea de cerrar la válvula no fue de un sindicalista, un ogro, fue de los jubilados que se autoconvocaron más de 1000 jubilados ex YPF que saben cómo todos los gobiernos nacionales nos pisotearon”, indicó.

Es por eso que, lejos de retroceder, Torres redobló la apuesta y avisó que la decisión de ir a pelear por lo que corresponde a Chubut, no es solo de él sino de todas las entidades, sindicatos y empresas que no van a dejarse pisotear por el Presidente.

“Ya tomamos una decisión, es una decisión que tomó la cámara empresaria chubutenses la federación de pequeñas y medianas empresas, los industriales, los sindicatos, los jubilados y todos los partidos políticos. O nos someten y le damos la razón que no tienen o nos plantamos de una vez por todas”, concluyó.

Ley aprobada

Luego de las palabras del Gobernador, se procedió a la votación del proyecto que se transdormó en Ley provincial, por la cual «se encomienda al Poder Ejecutivo la ejecución de todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado provincial», sostiene el primer artículo del texto firmado por siete representantes de los bloques chubutenses.

En el segundo párrafo, se refuerza la crítica contra el Ejecutivo. «Lo dispuesto en el artículo precedente implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero de 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, a los del artículo 9 de la Ley 26206 (Ley de Educación Nacional) por los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024; y los recursos correspondientes al Fondo de Compensación del Transporte Público», describe el documento sancionado en la Legislatura.