No todo vale en política la desinformación también es irresponsabilidad

Mediante un comunicado de prensa enviado por el Bloque PJ Arriba Chubut del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin a los medios de comunicación manifestaron la “profunda preocupación ante la falta de responsabilidad con la que algunos concejales de la oposición parecen estar ejerciendo el rol que la comunidad les ha conferido”.

El comunicado expresa que “Entendemos que el mandato de un concejal implica, ante todo, trabajar, debatir y defender los intereses de los vecinos y vecinas. Sin embargo, resulta preocupante que algunos integrantes de la oposición utilicen el ámbito de las comisiones para filtrar información de manera descontextualizada a perfiles y medios de dudosa procedencia, contribuyendo a generar confusión, malestar y enfrentamientos innecesarios en nuestra comunidad”.

“En el día de ayer, mientras se desarrollaba la Comisión de Hacienda, pudimos observar cómo información que estaba siendo analizada y debatida en ese ámbito aparecía en simultáneo en un perfil de Facebook falso, respecto del cual existen serios cuestionamientos sobre su carácter periodístico. Lo más preocupante no es que la comunidad conozca lo que se debate dentro del Honorable Concejo Deliberante —algo que consideramos absolutamente sano y necesario—, sino que esa información sea utilizada de manera parcial para instalar afirmaciones falsas o interpretaciones que no se corresponden con lo que efectivamente se está trabajando”.

“Cada concejal tiene el derecho, y también la responsabilidad, de informar a la comunidad sobre los temas que se encuentran en tratamiento, expresar su opinión y comunicar su posición política. Lo que no podemos avalar es que información que todavía se encuentra en proceso de análisis sea utilizada para construir relatos alejados de la realidad, con el único propósito de generar malestar, confrontación o posicionamientos políticos”.

“Esta gestión ha tenido siempre entre sus prioridades la regularización de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situaciones de precariedad laboral. En ese marco, la previsión y habilitación de cargos dentro del presupuesto responde a la necesidad de contar con las herramientas presupuestarias que permitan avanzar en esos procesos”.

“Esto no significa que exista un listado de personas determinadas, ni mucho menos una decisión tomada respecto de quiénes serán beneficiarios de un pase a planta transitoria o permanente”.

“Como se ha trabajado históricamente en esta gestión, estos procesos se analizan con los responsables de cada área y con las organizaciones gremiales, atendiendo a las necesidades de cada sector y a las condiciones que correspondan en cada caso”.

“Utilizar información en proceso de elaboración para generar incertidumbre y angustia, especialmente cuando se trata de la situación laboral de trabajadores y trabajadoras municipales, constituye una forma irresponsable de hacer política”.

“No podemos ser indiferentes frente a que empleados y empleadas municipales se angustien o preocupen por afirmaciones que surgen de perfiles de dudosa procedencia y que luego son replicadas por otros espacios sin el debido chequeo de la información ni la búsqueda de fuentes oficiales”.

“La democracia exige dirigentes y funcionarios a la altura de los tiempos que corren: responsables, serios y comprometidos con su comunidad. También exige medios de comunicación que comprendan la responsabilidad que tienen frente a la sociedad y que privilegien la información, la verificación y el derecho de los vecinos a conocer la verdad por sobre el amarillismo, el sensacionalismo o la búsqueda de impacto”.

“Desde nuestro Bloque solicitamos que se ordenen las prioridades y que se ponga a los vecinos, a los trabajadores y trabajadoras municipales y al interés general por delante de cualquier especulación o estrategia de posicionamiento político”.

Finalmente, el comunicado concluye “Por eso solicitamos madurez política, responsabilidad institucional y empatía con quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Municipio. La discusión política es legítima. La desinformación y la angustia de los trabajadores no pueden ser parte de esa discusión”.

Foto: https://hcdtrevelin.gob.ar/category/sesiones-2026/