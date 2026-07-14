Noticias Trevelin Futsal cerró una destacada participación en la Copa Trevelin

Noticias Trevelin Futsal finalizó su participación en la Copa Trevelin con un balance altamente positivo, dejando en evidencia el crecimiento del equipo y el compromiso demostrado a lo largo de todo el certamen.

En la jornada del domingo, el conjunto disputó el encuentro por el tercer puesto frente a Monchito. Tras un partido intenso y muy parejo, que finalizó igualado 3 a 3, la definición se trasladó a los penales. Allí, la victoria quedó en manos del rival por 3 a 2.

Más allá del resultado, desde el club destacaron la entrega y el esfuerzo de cada uno de los jugadores durante todo el torneo, así como el trabajo del cuerpo técnico y el permanente acompañamiento de las familias, cuyo apoyo fue fundamental en cada presentación del equipo.

Con la experiencia adquirida y la satisfacción por el camino recorrido, Noticias Trevelin Futsal cierra esta participación con la mirada puesta en los próximos desafíos, convencido de que el trabajo, el compromiso y el esfuerzo colectivo seguirán siendo la base para continuar creciendo.