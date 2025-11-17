Noticias Trevelin Futsal se consagró campeón en la categoría B de Futsal

El pasado fin de semana se de semana se llevó a cabo el Torneo Clausura de Futsal organizado por la Asociación Rojinegra del club Coronel Fontana, y Noticias Trevelin Futsal se consagró campeón en la categoría B y obtuvo el pase directo para participar de en la Categoría A.

Integran el equipo Juan Carlos Pelegri, Oroz Gian, Villarroel Walter, Villagrán Alejandro

Quintraman Junior, Brandán Ulises, Jones Lucas, Aguerre Kevin, Vargas Lucas, Underwood Jonathan, Jaramillo Luis, Roa Santiago, Garitano Juan Ignacio, Roa Lisandro, Alonqueo Facundo, Falcón Sebastián, Philips Aaron, Pelegri Alfredo DT e integrando el equipo técnico Arbe Mono, además González Wendi y Fabio Durando.

Para llegar a la Gran Final Noticias Trevelin protagonizó los siguientes partidos:

Primer partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 5 a 1 a Tercer Tiempo.

Segundo partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 4 a 1 a El Campin.

Tercer partido Noticias Trevelin Futsal empató 3 a 3 con Amalgama.

Cuarto partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 4 a 3 a ARF Futsal.

Quinto partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 6 a 3 a Los Bandidos.

Sexto partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 2 a 1 a La Monada.

Séptimo partido Noticias Trevelin Futsal empató 6 a 6 con TAFCE.

Octavo partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 4 a 0 a.

Noveno partido Noticias Trevelin Futsal le ganó 5 a 3 a STARBLUE.

En semifinales Noticias Trevelin Futsal le ganó 8 a 4 a TAFCE.

En la Gran Final Noticias Trevelin Futsal le ganó 4 a 3 a ARF Futsal.

Desde Noticias Trevelin felicitamos el esfuerzo de cada jugador durante el campeonato logrando el pase directo para participar durante el 2026 en la Categoría A. además disputará el próximo 29 de noviembre de 2025 de la finalísima contra Jazba y del Torneo Nacional Copa Plata Sur en el 2026

Muchachos felicitaciones y que continúen los éxitos.