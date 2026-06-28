Once mujeres de Trevelin avanzan en la conformación de una cooperativa de trabajo

Un grupo de once mujeres de Trevelin dio un nuevo paso en el proceso de conformación de una cooperativa de trabajo destinada a brindar servicios de instalaciones domiciliarias.

La iniciativa fue abordada este martes durante una reunión de la que participaron las interesadas junto a representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Cooperativa 16 de Octubre y la Municipalidad de Trevelin.

El subsecretario de Extensión Universitaria, Alexis Pantaenius, destacó el interés del grupo, integrado por egresadas del Curso de Formación en Oficios que desarrollan en conjunto las tres instituciones.

«En este encuentro se brindó información sobre los pasos necesarios para conformar una cooperativa de estas características, orientada a la prestación de servicios de instalaciones domiciliarias», señaló el funcionario. Además, valoró que la iniciativa también contribuya a derribar prejuicios sobre tareas que tradicionalmente han sido desempeñadas por hombres.

De la reunión también participaron, en representación de la Cooperativa 16 de Octubre, Pablo Cárdenas y el contador Pablo Fuentealba, mientras que por el municipio estuvo presente Isael Ingram.

Las reuniones continuarán en las próximas semanas para avanzar con los trámites administrativos necesarios y consolidar la conformación de la cooperativa.