Pasajeros de Trevelin estuvieron varados casi 10 horas entre Las Plumas y Los Altares

Vecinos de Trevelin manifestaron su malestar luego de quedar varados durante casi 10 horas mientras viajaban en colectivo desde Rawson hacia Esquel, durante el último fin de semana.

Según relataron los pasajeros a Noticias Trevelin, el vehículo sufrió desperfectos técnicos y quedó detenido en el tramo de la Ruta Nacional 25 comprendido entre las localidades de Las Plumas y Los Altares.

La prolongada espera generó malestar entre los pasajeros, quienes decidieron hacer pública la situación para expresar su reclamo.

“Queremos manifestar nuestro malestar”, señalaron los vecinos a Noticias Trevelin.