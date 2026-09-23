Pedro Perdomo confirmó su candidatura para la Vocalía del ISSyS

Pedro Perdomo confirmó su candidatura para la Vocalía del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), de cara a las próximas elecciones, donde se presentará por la Lista Blanco y Magenta.

Perdomo ya había sido candidato al cargo en las elecciones de 2024 y señaló que la nueva postulación se sostiene en su experiencia de más de 40 años de trayectoria laboral y en el conocimiento que adquirió sobre el funcionamiento del organismo.

Una propuesta centrada en los afiliados

Entre los objetivos planteados por el candidato se encuentra recuperar, según expresó, el rol de la Vocalía como espacio de representación de los trabajadores estatales y municipales afiliados al Instituto.

“Como empleados del ISSyS conocemos la institución desde adentro, sus debilidades y sus fortalezas. Hay que poner los recursos a disposición del afiliado, acercarnos a ellos y escuchar las problemáticas actuales”, sostuvo Perdomo.

El dirigente también recordó el trabajo realizado durante la campaña electoral de 2024 y destacó el contacto mantenido con trabajadores estatales y municipales.

“Hace dos años hicimos un recorrido y hablamos cara a cara con los empleados estatales, que son quienes realizan su aporte mes a mes. Muchos compañeros y compañeras se sintieron identificados con el proyecto”, señaló.

Según indicó, para esta nueva elección se incorporaron además distintas organizaciones sindicales que manifestaron su acompañamiento a la propuesta.

Un proyecto institucional

Perdomo planteó que la candidatura busca trascender el proceso electoral y avanzar en un proyecto institucional de mayor continuidad.

“Más allá de los nombres, estamos hablando de un proyecto que debe perdurar en el tiempo y que tiene que tener como eje la defensa de los trabajadores y los afiliados”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que uno de los desafíos será fortalecer el lugar de la Vocalía y trabajar sobre el funcionamiento del Instituto.

“Hay que enaltecer el lugar de la Vocalía y trabajar para recuperar una institución que actualmente necesita ser ordenada. Y esto hay que hacerlo ahora, con compromiso, responsabilidad y participación de los trabajadores”, concluyó.