PJ Trevelin: La unidad es el camino para construir el futuro de Chubut

El partido Justicialista de Trevelin publicó una reflexión al finalizar la conferencia de prensa realizada hoy en la ciudad de Esquel por los dirigentes del movimiento Juan Pablo y Dante Bowen.

“Desde el Partido Justicialista de Trevelin valoramos especialmente la voluntad política puesta de manifiesto por los compañeros Dante Bowen y Juan Pablo Luque, de trabajar para construir una propuesta dirigida a todos los y las chubutenses bajo una consigna que creemos fundamental: “Unidos por el futuro de Chubut”.

“No significa que pensemos todos igual. La unidad no borra las diferencias: las pone al servicio de un objetivo mayor”.

“Después de años de discusiones internas, creemos que llegó el momento de comprender que el verdadero desafío está afuera: las políticas de Javier Milei y del gobierno de Ignacio Torres que golpean a trabajadores, jubilados, la salud, la educación, la discapacidad, la obra pública y el desarrollo de nuestras comunidades”.

“El peronismo necesita autocrítica, debate y renovación, pero también necesita generosidad y capacidad de construir una alternativa provincial”.

“Desde Trevelin celebramos que Dante Bowen y Juan Pablo Luque puedan encontrar un camino de encuentro. No para negar nuestras diferencias, sino para poner por delante lo que nos une: la defensa de Chubut, de nuestra gente y de las banderas históricas del justicialismo”.

“Es tiempo de dejar de mirarnos entre nosotros y empezar a mirar hacia adelante”.

PJ TREVELIN

Unidad, organización y militancia.