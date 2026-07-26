Por las condiciones climáticas, este lunes no habrá recolección de residuos en Trevelin

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin informó que este lunes por la mañana no se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliarios, debido a las condiciones climáticas que persisten en la localidad.

El director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, explicó que la medida fue adoptada para resguardar la seguridad del personal municipal, ante la acumulación de nieve y hielo que dificulta las tareas.

Desde el área solicitaron a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública hasta que el servicio pueda restablecerse, y agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad.