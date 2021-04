Potenciar Trabajo: se efectuará una actualización de datos de los titulares

Nación abrirá el registro para que los beneficiarios de las provincias actualicen sus datos. Se realizará de manera obligatoria desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo inclusive.

El Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud del Chubut, informa que Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo, efectuará la actualización de datos de los titulares.

Los mismos tienen que actualizar sus datos personales de forma obligatoria, entre el 15 de abril y el 15 de mayo inclusive.

Deberán ingresar y registrarse en la página web argentina.gob.ar/desarrollosocial

De ese modo, se especificó que deben realizar el trámite todos los titulares del Potenciar Trabajo, que incluye integrantes de otros programas que se ejecutaron, entre ellos el ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, y ex proyectos productivos comunitarios.