Precaución: complicaciones en las rutas de la zona por la acumulación de nieve

La Comisaría Distrito Trevelin informó que, este sábado a las 17:30 horas, se registran complicaciones en distintas rutas de la región debido a las intensas nevadas, por lo que se solicita extremar las precauciones al circular.

En la Ruta Nacional Nº 259, la acumulación de nieve permite el tránsito únicamente para vehículos con doble tracción. Además, se reportó la presencia de vehículos varados sobre la banquina.

Por otra parte, la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Trevelin con el área de Parques Nacionales, permanece cortada de manera temporal debido a la importante acumulación de nieve sobre la calzada.

En tanto, la Ruta Provincial Nº 34, que conecta Trevelin con Aldea Escolar, se encuentra transitable con extrema precaución, ya que presenta nieve acumulada en distintos sectores.

Desde las autoridades recomiendan viajar solo en caso de ser necesario, informarse previamente sobre el estado actualizado de las rutas y respetar las indicaciones del personal que trabaja en los distintos puntos de la región.