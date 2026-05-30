Presentaron en Trevelin una propuesta para fortalecer la oferta turística local

Prestadores turísticos de Trevelin participaron de una charla informativa sobre una iniciativa orientada a ampliar la capacidad receptiva del destino y fortalecer el trabajo asociativo dentro del sector turístico.

La actividad fue convocada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y se desarrolló en el Salón de Situaciones del edificio municipal. La presentación estuvo a cargo de Juan Carlos Ledesma, productor de Tulipanes Patagonia y representante de la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin y sus Parajes ante la Cámara de Turismo del Chubut, junto a Ana Chiabrando Rees.

Durante el encuentro se expusieron los alcances de la propuesta de “alojamiento distribuido”, una modalidad que busca integrar distintos establecimientos de alojamiento para conformar una oferta conjunta, mejorando la capacidad de respuesta del destino durante períodos de alta demanda turística.

La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre prestadores locales, facilitando además el vínculo con operadores turísticos y agencias de viaje, con el objetivo de que más visitantes elijan permanecer en Trevelin y contratar servicios dentro de la localidad.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, destacó que esta experiencia piloto podría contribuir a posicionar a Trevelin en distintas temporadas del año, potenciando la llegada de visitantes no solo durante la floración de los tulipanes, sino también en verano, invierno, vendimia y eventos culturales.

Desde el sector remarcaron que este tipo de herramientas permiten seguir consolidando el crecimiento turístico de Trevelin, promoviendo el trabajo conjunto entre prestadores y generando nuevas oportunidades para la economía local.