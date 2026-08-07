Profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Gaiman, Darío James

Darío James llegó a la intendencia de Gaiman tras las elecciones de 2019 como candidato de la Unión Cívica Radical, dentro de la alianza Juntos por el Cambio. Con ese triunfo, el radicalismo volvió a conducir el municipio luego de dos décadas. Posteriormente, fue reelegido para un segundo mandato.

Nacido y criado en Gaiman, James era descendiente de inmigrantes galeses y pertenecía a una familia de profundas raíces en la localidad.

Antes de asumir funciones en la gestión pública, desarrolló una extensa trayectoria en la Cooperativa Eléctrica de Gaiman, donde trabajó durante más de 30 años en el área administrativa y llegó a desempeñarse como jefe de personal.

Además, estuvo vinculado a la actividad productiva como agricultor, apicultor y productor rural.

Su compromiso con la comunidad también quedó reflejado en su participación como uno de los fundadores del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gaiman, institución en la que prestó servicio durante diez años, además de integrar distintas organizaciones locales dedicadas al desarrollo de la comunidad.

Su fallecimiento generó un profundo pesar en la comunidad de Gaiman y en distintos sectores de la provincia, donde era reconocido por su compromiso con el servicio público y el desarrollo de su localidad.

En ese marco, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin expresó sus condolencias por el fallecimiento de Darío James, haciendo llegar su acompañamiento a la familia, seres queridos y a toda la comunidad de Gaiman en este difícil momento, destacando su compromiso con la función pública y el trabajo en favor de su localidad.