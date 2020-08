Puratich se reunió en Esquel con Ongarato, autoridades del Área Programática y directores de Hospitales

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, encabezó este viernes al mediodía en la ciudad de Esquel una reunión con autoridades del Área Programática y directivos de hospitales rurales para analizar el trabajo durante la contingencia del COVID-19.

El titular de la cartera sanitaria de la provincia cumple una intensa agenda en la Cordillera, donde este viernes a primera hora mantuvo un encuentro con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y luego con representantes del Área Programática.

La actividad se llevó adelante en la planta alta del Centro Cultural “Melipal” Esquel. En esta oportunidad, Puratich estuvo acompañado por Jimena Marcos, subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud.

En diálogo con la prensa, calificó a la situación epidemiológica de la zona como buena y recordó que hasta el momento hay nueve casos positivos confirmados en la localidad de El Hoyo, pertenecientes a un mismo núcleo familiar, y uno en Lago Puelo.

“Lo que viene sucediendo en Esquel y la Comarca es que está en la memoria colectiva lo sucedido con el hantavirus (en el verano del 2019). Esto ha hecho que las personas actúen hoy con mucha responsabilidad”, expresó.

Sostuvo que los vecinos de la Cordillera, en su gran mayoría, “tomaron los recaudos correspondientes y son muy respetuosos de las decisiones que se ha tomado” desde el Gobierno tanto Provincial como Nacional.

Agregó que “el compromiso social” resulta ser determinante a la hora de explicar la situación epidemiológica en la región. “Una política sanitaria del Gobierno no es efectiva si la sociedad no se compromete. La respuesta que hemos tenido es muy buena”, enfatizó.

Definición de Caso Sospechoso

Por otro lado, el funcionario chubutense explicó que “hemos sensibilizado la definición de Caso Sospechoso. Se sacó el nexo epidemiológico. Es decir, a cualquier persona que presente dos o más síntomas compatibles con la enfermedad se la debe hisopar”.

Detalló asimismo que durante los meses de la pandemia pudo observarse cierta “reticencia de la gente a hacer la consulta. Quizás el miedo al diagnóstico o a la enfermedad ha hecho que disminuya mucho la consulta”.

“Por eso el llamado a sensibilizarlo, que los vecinos consulten y llamen por teléfono. Está disponible la línea 0800-222-CORO, abierta todos los días de 8 a 20 horas. Tenemos mucha precaución con los datos”, amplió.

Al ser consultado sobre las clases presenciales en Chubut, respondió que por el momento no volverán y citó el caso de dos provincias: “Una fue Jujuy, hoy es una de las que más casos tiene. La otra fue San Juan que a los 10 días dio vuelta atrás”, contó.

“Las clases presenciales es una actividad donde circulan los virus, se contagian los chicos y los llevan a sus casas. Este año, al no tener clases presenciales, hubo menos de un 10% de las consultas que hay todos los años con las enfermedades respiratorias”, indicó.

“Considero que debemos seguir trabajando en la capacitación de toda la comunidad educativa. Con la parte técnica y el arco gremial hemos hecho los protocolos para poder ser utilizados cuando se defina el reinicio”, acotó.

