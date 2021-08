Puratich visitó Comodoro Rivadavia y se reunió con referentes de diferentes instituciones

El precandidato a diputado nacional por Chubut Primero, Fabián Puratich, destacó el contacto con la ciudadanía no como una estrategia electoral aislada y resaltó la tarea de las instituciones y los actores sociales de Comodoro Rivadavia.

“La gente necesita que no solamente se los visite durante las elecciones sino que se recuerden las necesidades que están pasando”, sintetizó el actual ministro de Salud de la Provincia.

“La impronta tiene que ser pensar solamente en Chubut y en todos los chubutenses independientemente de lo que se proyecte a nivel nacional. Tenemos que cuidar y proteger a Chubut. Esa es la diferencia que tenemos con Federico (Massoni) ya que conocemos la provincia, la recorrimos y dimos la cara siempre. Nos diferenciamos de otros que se acuerdan de los problemas de la gente en las campañas”, afirmó Puratich acompañado por su compañera de fórmula, Vanesa Abril.

“Nosotros –agregó- lo acompañamos al gobernador Arcioni y hoy estamos en otra etapa donde todo se ordenó. Y es un orden que no es casual sino para proyectar un futuro mejor. Dimos todo desde cada área de gestión y es el mejor respaldo. La gente sabe que somos funcionarios que laburamos las veinticuatro horas del día y esa ya es una diferencia”.

Destacó el trabajo en equipo desde el Ministerio que conduce y consideró que el trabajo y las viviendas representan las principales demandas de la población. “Si me preguntan quienes serían mejores candidatos que Massoni o Puratich, yo me pondría a pensarlo porque no hay nombres que generen confianza para los chubutenses”.

Además resaltó un horizonte cierto en materia sanitaria y un proceso de reactivación económica. “Tenemos una provincia mejor y proponemos seguir trabajando”.

Finalmente tras recorrer el hospital Alvear; la Clínica del Valle y referentes de Clínicas y Sanatorios; Puratich visitó el “Merendero de Sabina”, en Fracción 14, em Comodoro Rivadavia.

“Tenemos que estar en muchos lados pero esto es distinto, es ver a personas comunes que hacen bien a la sociedad. Los acompañamos viendo la tarea que realizan, desde clases de apoyo, el Plan Fines hasta dar la merienda y festejar el Día del Niño”, concluyó.