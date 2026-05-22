Queque parodi destacó el reconocimiento nacional del Bush Flying nacido en Trevelin

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó una serie de modificaciones en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil que flexibilizan distintas restricciones para operaciones aéreas vinculadas al Bush Flying, vuelos STOL, hidroaviones y drones.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las resoluciones 311/26, 312/26 y 313/26 eliminan restricciones y actualizan normas para este tipo de actividades aéreas.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del piso rígido de 500 pies en zonas poco pobladas y aguas abiertas, permitiendo operaciones más adaptadas a aeronaves bush y STOL. Además, la normativa incorpora modificaciones sobre alturas mínimas de seguridad, tránsito en aeródromos y reglas operativas específicas.

En ese marco, el referente aeronáutico de Trevelin, Queque Parodi, destacó el reconocimiento oficial que alcanza esta actividad en el país y remarcó el trabajo realizado desde la localidad para posicionar el término “Bush Flying” dentro de la aviación argentina.

“Luego de mucho trabajo logramos instalar desde Trevelin, con el apoyo de todo el pueblo y las autoridades locales, el término Bush Flying en la aviación argentina. Hoy esto marca un pequeño pedazo de historia para nuestra aviación”, expresó.

Parodi recordó que hace pocos años el término era prácticamente desconocido y señaló que actualmente no solo aparece por primera vez en el Boletín Oficial y en comunicaciones nacionales, sino que además este tipo de operación “es reconocido y liberado a nivel nacional”.

También agradeció a quienes acompañaron el desarrollo de la actividad en la región, entre ellos Carlos Mantenga, por la creación del aeródromo de Trevelin; Cano, concejales y vecinos que impulsaron el proyecto más allá de diferencias políticas.

“Gracias a todo ese apoyo, hoy el Bush Flying, nacido en Trevelin, Chubut, Argentina, en 2018, es reconocido y liberado a nivel nacional”, concluyó.