La actividad fue organizada por la Dirección de Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Trevelin. Más de 40 turnos habían sido otorgados previamente y 32 animales reunieron las condiciones para la intervención.

En el marco del cronograma de trabajo de la Dirección de Zoonosis y Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, este viernes se llevó adelante una jornada de castración en el paraje de Lago Rosario.

Para la actividad se habían otorgado previamente más de 40 turnos, a través de las trabajadoras comunitarias de salud en terreno (TCST), Laura y Rocío. Finalmente, 32 animales reunieron la edad y las condiciones necesarias para ser esterilizados.

El equipo de trabajo estuvo encabezado por la responsable del área, la veterinaria Jorgelina Silva, quien se desempeñó como anestesista, y el veterinario Ariel Davies, a cargo de las intervenciones quirúrgicas. También participaron dos asistentes.

Desde el Municipio señalaron que el servicio es gratuito para los vecinos, ya que el Estado municipal cubre la totalidad de los costos de las intervenciones.

La jornada contó además con la colaboración logística de Belarmino Álvarez, coordinador de Parajes, quien estuvo a cargo del traslado de los animales y sus cuidadores.

Próximas jornadas

El cronograma de castraciones continuará el miércoles 18 de noviembre en Trevelin y el viernes 20 de noviembre en Aldea Escolar Los Rápidos.