Rio Mayo – Alto Río Senguer: intendentes solicitaron que se solucione definitivamente el servicio de energía

El documento fue consensuado, acompañado y firmado por los intendentes Alejandro Avendaño de Río Mayo, Micaela Bilbao de Lago Blanco, Jorge Villegas de Ricardo Rojas y Miguel López Gutiérrez de Alto Río Senguer y adhirieron los intendentes Juan Pablo Luque de Comodoro Rivadavia, Sebastián Balochi de Sarmiento, Adriana Casanova Diputada Provincial y el Diputado Nacional, Santiago Igon.

El documento fue entregado al Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera en el marco del acto de apertura de obra de la ruta nacional n° 260. Los representantes de los pueblos pertenecientes al Interconectado Línea 33 Rio Mayo-Alto Río Senguer decidimos realizar este reclamo de manera conjunta, ya que nuestras localidades se ven afectadas por la falta de continuidad de suministro eléctrico, inquietando la cotidianeidad de la vida de nuestras comunidad, además de los problemas propios de la falta de energía, poseemos problemas en cuanto al suministro de agua potable ya que un problema desencadena en el siguiente.-

Cabe destacar que se han cursado en diferentes momentos notas a los referentes institucionales regionales que tienen que ver en la materia, llevando a cabo soluciones ocasionales, mas no de manera permanente.-

Entendemos que desde el Gobierno Provincial, y los diferentes estamentos que tienen injerencia en este tema no necesitan que los pongamos en “situación”, porque así como nosotros referentes máximos de las comunidades del Departamento Senguer estamos enterados de esta problemática, entendemos que ustedes manejan la misma información, por lo que no realizaremos un detallado informe con los pormenores de este problemas energéticos en cuanto al funcionamiento y mantenimiento de la central del mismo. Pero si remarcaremos con énfasis la necesidad inmediata de brindar una solución definitiva a esta situación crítica que atravesamos en la zona, por lo que esta nota, no solo está respaldada por los Ptes. De Comunas y/o Intendentes como autoridades en función, y quienes debemos velar por los derechos constitucionales de nuestra gente; este reclamo tiene el apoyo de cada una de las personas que viven en las Localidades que son afectadas diariamente por los cortes de energía eléctrica.

El Interconectado, fue presentado en su momento como una obra colosal, que serviría para poder mejorar la calidad de vida de cada una de las comunidades que pertenecen a nuestra zona, hoy la decidía de un estado que no garantizo el mantenimiento de los equipos, y el desabastecimiento de las “Usinas” Locales de motores alternativos -que pudiesen apalear de manera inmediata una solución- nos lleva a estar (en más de una ocasión, y en el mejor de los casos por más de 6 horas consecutivas sin energía); lo que conlleva en grandes rasgos a problemas como por ejemplo: carga de combustible, en algunas localidades se suma la falta de señal de empresas de comunicación por la falta de mantenimiento de las baterías de las antenas, otro de los problemas es que los intensos cortes de Energía provoca desperfectos técnicos en los artefactos de los hogares, sin poder el usuario tener un lugar físico para realizar un reclamo, lo que sumado a la falta de alumbrado público, genera un gran descontento en cada una de las localidades y en la vida misma de las personas, e intuiciones locales.-

El compromiso desde el Gobierno de la Provincia del Chubut, de mejorar el servicio de Energía, fue asumido en más de una oportunidad, necesitamos de manera urgente que se haga efectivo, no podemos continuar con esta situación, debemos garantizar los servicios básicos de luz, agua potable, salud y seguridad, el reclamo de nuestra zona debe ser escuchado, y no utilizado como una promesa de campaña, nosotros exigimos una pronta solución, porque en cada una de las localidades no solo hay números estadísticos de personas, en cada localidad existe un chubutense que merece una mejor calidad de vida.

Por lo que solicitamos mediante la presentación de este petitorio que de manera inmediata se tramite ante las autoridades, o entes institucionales pertinentes la instalación de nuevos generadores (motores) para el interconectado, y que las autoridades Provinciales de la Provincia del Chubut le den la celeridad que merece para una solución inmediata.