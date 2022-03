Río Senguer: el intendente y la comunidad plantaron pinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia

En el marco del día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el la localidad de Alto Río Senguer y con el lema “24 de marzo plantamos memoria”. El intendente, Miguel López Gutiérrez, funcionarios municipales, concejales, directivos y alumnos de la Escuela N° 716 realizaron plantación de pinos en bulevares de la localidad.

“Debo confesar que deje pasar muchos años, pensando que la bronca podría apagarse y luego de mucho tiempo de reflexión concluí que ese tipo de bronca no se va, ese tipo de herida dura para siempre”, reflexionó, el intendente, Miguel López Gutiérrez.

Aun así manifiesto “la indignación y debo sincerarme y advertir que estas palabras no están exentas de indignación o de tristeza aunque quisiera disimularlas. Siempre reclamamos justicia y no venganza, siempre elegimos memoria y pretendemos que la memoria no sea una consigna únicamente sino que sea un compromiso con la verdad”, concluyó el intendente.