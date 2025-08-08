Rixio Pérez llega a Esquel y brindará una Masterclass de Zumba

El reconocido instructor internacional, Rixio Pérez brindará una Masterclass de Zumba el sábado 16 de agosto en Esquel, en el SUM de la Escuela N° 8 a partir de las 17 horas. El evento está organizado por la instructora de Zumba, Cecilia Cheuquehuala.

“Estoy muy contenta de que, Rixio Pérez, haya podido darnos una fecha para que nos brinde esta Masterclass de Zumba por primera vez en nuestra ciudad”, expresó, Cecilia Cheuquehuala y agregó, “Rixio es un reconocido instructor de Zumba internacional, que ha recorrido nuestro país llevando su baile y alegría a todos los que amamos esta actividad”.

“Vengo trabajando en este evento hace varias semanas y se han sumado instructoras de toda la cordillera y de otros puntos de la provincia del Chubut, Río Negro y Santa Cruz y eso es muy positivo, no solo por la convocatoria, sino también por lo que genera, la visita de Rixio en Esquel”, reflexionó, Cecilia.

“El evento se realizará el sábado 16 de agosto en el SUM de la Escuela N° 8, a partir de las 17 horas, además el mismo sábado por la mañana, Rixio Pérez, brindará un Workshop”, afirmó y confirmó que “las entradas anticipadas están a la venta, y tiene un valor de $ 12.000 pesos para adquirirlas pueden comunicarse al número 2945-683440”.