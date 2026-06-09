Sbil Maripán criticó la exclusión del Municipio de Trevelin en la agenda del Banco Mundial

Sbil Maripán criticó la exclusión del Municipio de Trevelin en la agenda del Banco MundialLa concejala del bloque PJ Trevelin, Diana Sbil Maripán, cuestionó la forma en que se desarrolló la visita técnica del Banco Mundial a la región y consideró que el Municipio de Trevelin debió haber sido convocado a participar de las actividades.

“Me parece una falta de respeto que funcionarios provinciales elegidos a dedo pasen por encima del intendente de esta manera”, afirmó durante su intervención, en la hora de preferencia de la VI Sesión Ordinaria llevada a cabo este lunes en el HCD de Trevelin.La edil también apuntó contra dirigentes y militantes del oficialismo provincial.

“Si yo hubiera militado a un candidato a gobernador y, una vez electo, solo visitara Esquel y no fuera capaz de venir a Trevelin, me sentiría incómoda de seguir participando y defendiendo ese espacio político”, sostuvo.Además, calificó esa postura como “de muy poca madurez política”.Sbil Maripán cuestionó especialmente la imagen difundida tras la visita técnica.

“El anuncio mostró una foto con funcionarios de Esquel y del Gobierno Provincial en un camping de Trevelin. ¿No pudieron invitar al intendente de Trevelin? Para mí es una falta de respeto total; no solo al intendente, sino a todo el pueblo”, concluyó.