Se le trabó el volante: Volcó un vehículo sobre RN 259

Ocurrió ayer sobre la ruta nacional n° 259 a pocos kilómetros del Paso Fronterizo Futaleufú. Lo informó la comisaría local.

“Al llegar al lugar inmediatamente, se encontraba una persona fuera del vehículo, quien manifiesta que se le trabó el volante y al subir una pendiente”, indica el parte policial y amplia “esto provocó que el vehículo volcara quedando con sus cuatro neumáticos hacia arriba”.

“Está persona no refería golpes ni otra dolencia ya que iba con el cinturón de seguridad colocado, como así también que ya había llamado el servicio de grúa”, concluyó.

