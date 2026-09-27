Se registró sismo de magnitud 4,6 cerca de Chaitén

Un sismo de magnitud 4,6 se registró este domingo por la tarde en la zona cordillerana de Chile, en un sector próximo a Chaitén, a poca distancia de la región de influencia de Trevelin.

Según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional de Chile, el movimiento se produjo a las 15:55 horas, con epicentro ubicado 19 kilómetros al sur de Chaitén y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

La ubicación del evento vuelve a poner el foco en la actividad sísmica de la zona cordillerana, teniendo en cuenta la proximidad geográfica entre Chaitén y el Valle 16 de Octubre.

Hasta el momento, no se habían informado daños ni personas afectadas vinculados al movimiento.

Información en desarrollo, Noticias Trevelin.