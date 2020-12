Senguer pide que se solucione la deficiencia energética

Al conocerse en las últimas horas el parte informativo de la Dirección General de Servicios Públicos, delegación Rio Mayo, la cual informó fallas de los equipos generadores de energía, la cual provee del servicio a toda la región. Anunciando cortes parciales y totales en algunas localidades pertenecientes al interconectado, esto se debe que sólo hay en funcionamiento un solo equipo trabajando a un 70%.

En este sentido, el intendente Miguel López Gutierrez, se mostró preocupado “nuestras comunidades no deberían padecer esta ineficiencia. Pareciera que los innumerables pedidos de solución al gobierno provincial, no han llegado”. Y agregó “si continuamos de esta manera y el último motor falla, nos quedaremos sin servicios que perjudicará a toda la población y eso es una situación que me preocupa”, finalmente dijo “insto a todas las comunidades alzar la voz, nosotros lo venimos haciendo y no tenemos respuestas”.