Sierra Colorada dio inicio a su 14ª temporada de invierno

La apertura coincidió con la celebración del we tripantu y reunió a la comunidad, prestadores turísticos y visitantes

La Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche de Sierra Colorada realizó este lunes la apertura oficial de la 14ª Temporada de Invierno, en una jornada que combinó cultura, identidad y turismo comunitario.

El encuentro coincidió con la celebración del We Tripantu, el Año Nuevo Mapuche, que comenzó con una rogativa abierta a la comunidad en el rewe del predio Kintün Folil. Posteriormente, las actividades continuaron con el acto de apertura en La Casita de Lala, donde los asistentes compartieron un almuerzo criollo y la presentación de artistas locales.

La propuesta volvió a poner en valor las tradiciones ancestrales y el trabajo que la comunidad desarrolla desde hace años para fortalecer el turismo con identidad en Sierra Colorada, consolidando este encuentro como uno de los eventos característicos de la temporada invernal en Trevelin y sus Parajes.

La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, destacó el trabajo realizado para promocionar la actividad y remarcó la importancia de seguir impulsando propuestas que permitan difundir el patrimonio cultural de las comunidades.

«Estas acciones permiten visibilizar el trabajo que realizan las comunidades y los prestadores locales, generando nuevas oportunidades para que más visitantes conozcan las propuestas de turismo con identidad que distinguen a nuestros parajes», expresó.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto entre las comunidades, los prestadores turísticos y los organismos públicos para fortalecer una oferta basada en la cultura, la historia y las tradiciones locales.

Durante la jornada participaron vecinos, visitantes, prestadores turísticos, representantes de instituciones locales y estudiantes de las orientaciones en Turismo de las escuelas de Sierra Colorada y Lago Rosario, quienes compartieron las distintas actividades junto a jóvenes guías de sitio de ambas comunidades.

También estuvo presente la magíster Graciela Gallo, quien desde hace años acompaña el desarrollo del turismo rural en la región y destacó la participación de las nuevas generaciones como garantía de continuidad de los emprendimientos culturales y turísticos que fortalecen la identidad del territorio.