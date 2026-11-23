El efectivo habría efectuado el disparo durante una intervención policial. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho y dispuso la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes. La audiencia de control de detención y formalización de la investigación está prevista para el lunes por la tarde.

Un hecho fatal ocurrido en la localidad de Tecka, en el contexto de una intervención policial, es materia de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal. Como consecuencia del episodio, una persona perdió la vida y un efectivo policial quedó detenido.

La funcionaria de guardia, Sofía Torres, y la fiscal supervisora, María Bottini, junto al equipo del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), se hicieron presentes en el lugar para dirigir las primeras actuaciones, entrevistar a testigos y brindar asistencia a los familiares de la víctima.

Según se informó, el policía que habría efectuado el disparo permanece detenido a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, prevista para el lunes por la tarde.

En cumplimiento de la Instrucción 3/24 de la Procuración General, que establece la intervención de una fuerza distinta a la Policía provincial en este tipo de investigaciones, se dio intervención a Gendarmería Nacional.

La fuerza federal realizó la inspección ocular, el levantamiento de rastros y el secuestro del armamento reglamentario, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar las eventuales responsabilidades.