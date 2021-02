TEDx en Esquel: ¿Quién es Joaco López?

Joaco López, tiene 23 años, nació en Buenos Aires, Wilde. Es hincha de Boca. Muy fanático. En la mayoría de sus streams se lo puede ver con ropa del club Xeneize. Es un personaje que surgió en 2019 y en el 2020 se consolidó como uno de los streamer más reconocidos en el ambiente con sus videos en la plataforma llamada Twitch donde hace IRL.

“Joaco” tiene 1 millón 200 mil seguidores en Instagram, un saludo de Riquelme y hasta un amistoso en el Cilindro de Avellaneda. Hoy es uno de los streamers que más rápido crecieron a lo largo de 2020. Potenciado por la cuarentena, transmite por su canal de Twitch a decenas de miles de personas. Empezó como un personaje invitado en los canales de sus amigos y ahora es una de las caras más reconocidas del streaming en el país.

Pero este joven, que hoy es reconocido pasó por duros momentos en su vida con drogas, conflictos familiares y problemas económicos, como él mismo lo ha contado en el programa “La Caja Negra”. Joaco López tuvo una vida difícil y no se olvida de eso, pero lo toma como una base para poder crecer y no volver atrás. “Entrar en un mundo donde hay armonía, tanta buena onda, tanta familia y que todo sea tan lindo, a mí realmente me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado en otro momento” comentó el mismo streamer, en Julio pasado en una entrevista.

Sin dudas, Joaco López, el streamer del momento, se hizo conocido por su enorme carisma y humildad. En poco tiempo, logró ser uno de los más vistos del país, tanto en Twitch, como en Nimo y Youtube. Hasta el mismo Juan Román Riquelme, ex jugador y actual vicepresidente segundo de Boca Juniors; le regaló una camiseta autografiada y lo invitó a recorrer “La Bombonera”.

López este sábado (13/2) será una de las principales figuras que disertará en la Charla TEDx que se desarrollará desde las 21 horas en la cancha del club Belgrano.

Las entradas ya están en venta de manera on line en la plataforma www.passline.com