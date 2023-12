Torres: Vamos a recuperar el orgullo de ser chubutenses

El mandatario provincial juró como Gobernador en la Legislatura, y convocó a todas las fuerzas vivas de Chubut a «sumarse a este desafío de poner la bandera de la provincia sobre cualquier partido político». Obra pública, salud, recomposición salarial docente, censo de trabajadores estatales, conectividad, seguridad y la importancia de una gestión austera fueron algunos de los ejes principales de su discurso.

El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho Torres”, y el vicegobernador, Gustavo Menna, asumieron el mando del Ejecutivo Provincial este sábado por la tarde en la Honorable Legislatura del Chubut con gran participación de vecinos de todo el territorio provincial y el acompañamiento de movimientos políticos y sociales.

Asistieron a la asunción la designada ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal; el diputado nacional electo, Miguel Ángel Pichetto; la diputada nacional, Graciela Ocaña; el legislador porteño, Ramiro Marra; jefes comunales; intendentes; diputados provinciales e invitados especiales.

Tras jurar “por Dios y por la Patria”, el gobernador Nacho Torres recibió los atributos de mando y dio un discurso en la Asamblea Legislativa, con presencia de medios nacionales, provinciales, como así también de jefes comunales, intendentes e invitados especiales, donde expresó: “Quiero que mis primeras palabras como Gobernador sean como siempre les hablé, y como siempre les voy a seguir hablando, con franqueza y sinceridad, en un momento donde hay tanta hipocresía y se miente tanto. Quiero hablarles desde el corazón y decirles la verdad, aunque muchas veces duela».

Sobre ello, manifestó que «en un momento en donde es tan denostada, yo quiero reivindicar a la política. La política es una herramienta transformadora por excelencia; la única que nos permite transformar la realidad de los pueblos», añadiendo también que «lo malo son los políticos que ponen sus egos y aspiraciones personales por encima del bien común, y es por eso que debemos discutir de política, siempre en el marco de la tolerancia y el respeto».

Caja de resonancia

«El Congreso va a ser caja de resonancia de muchos de los reclamos históricos que tenemos como provincia y como región», advirtió el Gobernador, quien llamó a «poner a Chubut en la agenda parlamentaria» indicando, ante la presencia de legisladores nacionales, que “van a tener un trabajo muy importante”.

Además, Torres recordó que «el último día como Senador presenté el proyecto más importante de mi carrera, avalado por los 24 gobernadores, para hacer más justa la matriz productiva y descentralizar las arcas nacionales.

Volver al sendero del desarrollo

Por otra parte, Torres hizo referencia al traspaso de mando, afirmando que «hay un cambio de Gobierno sin Casa de Gobierno, porque literalmente está incendiada. Esto es parte del desmadre institucional de tantos años. Juntos tenemos que volver al sendero de desarrollo y salir de ese círculo vicioso de desidia y decadencia, recuperando el orgullo de ser chubutenses”, aseguró, ante la ovación de los presentes.

Recuperar la educación

En esta línea, remarcó también que “nuestro primer desafío va a ser recuperar la herramienta más importante de todas las que tenemos en la provincia: la educación, porque es la única que les va a permitir a los chicos, el día de mañana, defenderse de cualquier injusticia de la vida», y añadió que «es imposible construir la ciudadanía o tener espíritu crítico, si no recuperamos la educación».

«Cuando fui candidato, era plenamente consciente de cuál es la situación de Chubut. Y hoy que estoy asumiendo como Gobernador, soy también totalmente consciente de ello. Aunque a muchos no les guste, la realidad es matemática, objetiva; y la provincia está atravesando una de las crisis más severas de su historia. Pero estoy convencido de que vamos a poder sortear cada uno de esos obstáculos, tenemos el equipo para hacerlo. Y lo haremos siempre mirándolos, con los papeles arriba de la mesa, y nunca ‘entre gallos y medianoche'» sentenció en su alocución el mandatario provincial.

Futuro de los más chicos

«No podemos resolver ningún problema si no sabemos de dónde partimos; por eso le encomendé al próximo ministro de Educación que realice un relevamiento profundo para saber cuál es la situación académica y emocional de esos chicos” enfatizó el Gobernador, al tiempo que indicó: “los resultados van a ser tristes, nos van a enojar mucho como sociedad; pero tenemos que saber que, diciendo la verdad y conociendo cuál es ese punto de partida, todas las fuerzas vivas de esta provincia tienen que dar su parte para poder permitirles a esos chicos volver a soñar con un futuro».

Para poder cumplir con estos objetivos, remarcó que “por cada peso que ingrese a la provincia, la prioridad número uno será la infraestructura escolar, para que los chicos tengan calefacción en las aulas y puedan ir a estudiar en condiciones dignas”.

Asimismo, aseguró que se hará un importante esfuerzo para “contar con un esquema de recomposición salarial docente; pero lo que no podemos negociar de ninguna manera es que los chicos estén en las aulas», y agregó que «no podemos permitir ni un solo día menos de clase», asegurando que ésta es «una batalla que tenemos que dar todos los chubutenses».

«Hablo mucho de federalismo, pero también de una integración dentro de Chubut. En esta provincia no sobra nadie, sin embargo, hay asimetrías en cuanto a las oportunidades; un chico que nace en Trelew, Rawson o Comodoro tiene más chances de estudiar o de recibir una asistencia médica de primer nivel, que un chico nacido en Gualjaina, por citar un ejemplo», detalló Torres enfatizando la importancia de «nivelar hacia arriba».

Actualización tecnológica para la Policía del Chubut

Siguiendo con su discurso, Torres manifestó que “tenemos una ventaja enorme con Patricia Bullrich en Nación, que es una gran aliada, y tenemos también una Policía provincial con una profunda vocación de servicio, que no está corrompida y que pide a gritos que haya un gobierno que la acompañe, porque estamos en un momento histórico donde el adoctrinamiento garantista terminó por relativizar cada delito según quién lo cometía”.

“Acá no habrá doble vara, sino una sola ley para todos, y vamos a dotar a la Policía para poder acceder a nuevas tecnologías que hacen más eficiente la prevención del delito, incluso poder pelear contra el narcotráfico», explicó el mandatario provincial, afirmando también que «vamos a invertir en nueva tecnología para tener un anillo digital y saber, en tiempo real, quién ingresa y sale de la provincia”.

Trabajo articulado con la Justicia Federal

Haciendo referencia a la Justicia, Torres destacó la creación de una comisión destinada a redactar un nuevo Código Procesal Penal que permita agilizar los plazos para que “no haya delincuentes con condena firme que pasan meses libres, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía. Queremos tener en Chubut un fuero específico para darle pelea al narcomenudeo. Esto lo vamos a trabajar conjuntamente con la Procuración General y para articular junto a la Justicia Federal”, sentenció el Gobernador, afirmando asimismo que «no podemos permitir que la droga ingrese y se quede en nuestra provincia».

“Nunca voy a inaugurar una obra que no esté terminada”

De igual manera, Torres aseguró de forma contundente que en Chubut habrá obra pública y que “acompañaremos cualquier sistema inteligente, pero hay obras que no son rentables y necesitamos que se hagan, porque la Argentina necesita divisas. Y Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, representan la mitad de las divisas que vienen dilapidando los distintos gobiernos nacionales desde hace tanto tiempo”.

Asimismo, realizó un importante llamado de atención: “Los ‘pícaros’ que cobraron algún adelanto financiero y no terminaron las obras, van a tener que dar explicaciones a todos los chubutenses, y sepan que nunca voy a inaugurar una obra que no esté terminada”, al tiempo que anunció “una auditoría de corte para que todos los chubutenses sepan en qué se gastaron sus impuestos”.

En otro orden de cosas, el mandatario llevó tranquilidad al sector empresarial: “Todos los empresarios van a poder competir ya que habrá un sistema de trazabilidad que así lo permitirá. El que haga las cosas bien va a tener más obras y el que las haga mal, no tendrá lugar en esta provincia”.

Intervención del ISSyS

Sobre el déficit prestacional, el mandatario fue claro: “Necesitamos llevar el primer nivel de atención a toda la provincia. No es un problema de que no haya plata; es que se gasta mal y afecta a los sectores más vulnerables, directamente a quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación digna, para tener una vejez digna”.

Para combatir esta situación el titular del Ejecutivo explicó que “uno de los primeros proyectos que le voy a encomendar a Gustavo es la intervención del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) para auditarlo», y refirió que «hoy los mandatos están vencidos, pero eso no es lo más grave, lo más grave es que usan la plata de los jubilados para ‘atrincherarse’ y eso no lo vamos a permitir”.

Mirada del Gobernador sobre la brecha cambiaria

Seguidamente, Torres reconoció que Chubut tiene un potencial enorme, pero remarcó el condicionamiento que se sufre por la macroeconomía: “Cuando me dicen que vamos a ir a un esquema de ‘equilibrio fiscal’, aplaudo, no me asusto. Necesitamos simplemente que no nos ‘pisen’ con un dólar ficticio, lo que en verdad valen nuestros recursos.

Para ejemplificar, expresó: “A un productor ovino no hay que subsidiarlo para que sea rentable, sino que hay que pagarle por su lana lo que la misma vale. Esta brecha cambiaria nos generó mucho más perjuicio que cualquier ajuste. Son menos obras, menos insumos hospitalarios, menos dinero para la educación.

Importancia de las mesas sectoriales

Por otra parte, Torres expresó que «No puede ser que, como pasó hace pocos días, paremos la temporada provincial de pesca en una Argentina con la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza”.

Sobre este punto, remarcó que “por no ponernos de acuerdo perdimos millones de dólares y eso no puede volver a pasar. Vamos a tener mesas sectoriales donde el empresariado, los gremios y el Estado como articulador, trabajarán en una agenda de competitividad. No podemos seguir peleándonos para ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta, hay que agrandarlo”.

El turismo como industria fundamental

“Hay algo que el gobierno saliente hizo bien y -nobleza obliga- lo voy a decir, que es la Agencia de Turismo, la cual vamos a continuar, porque garantizó que el privado sea vinculante con la política turística, terminando de este modo con los regionalismos» adelantó Torres, concluyendo que «el turismo va a ser una de las industrias más importantes”.

En esta sintonía, se refirió también a “un intangible que vale oro como lo es la marca Patagonia», y agregó que «allí podemos pensar en hermanarnos con nuestro vecino país de Chile y con el resto de las provincias patagónicas, y contar con una agenda que nos integre, sin estar ‘a los codazos’. Tenemos hoy una oportunidad enorme, porque los gobernadores de la Patagonia nos pusimos de acuerdo, y vamos a hacer un manifiesto, el cual vamos a refrendar por Ley en abril, que es aggiornar la Ley de 1996 que crea la región”.

Desarrollo y futuro

En referencia a la calidad institucional, Torres reflexionó: “Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y Chubut está última en los registros de transparencia. Si no tenemos seguridad jurídica ni paz social, nadie va a venir a invertir. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo para salir de este círculo vicioso de desidia y corrupción, y entrar en un círculo virtuoso de desarrollo y futuro».

Para concretar dichos objetivos, Nacho Torres indicó que se trabajará en una Ley de Ética Pública “para terminar con los nepotismos”.

Continuando con su discurso, que fue transmitido para todos los chubutenses a través de Canal 7 – Televisión Pública del Chubut, Torres les preguntó a los presentes: “¿Saben lo difícil que es para un docente que se levanta para ir a trabajar todo el día, ver a una persona que cobra del Estado sin realizar una contraprestación?”

En tal sentido, y para resolver esta situación anunció que “vamos a hacer un censo para ver quién trabaja y quién no; y al que no, le pediremos amablemente que dé un paso al costado”.

“Austeridad no es gastar menos, sino gastar bien y tenemos que dar el ejemplo. La Constitución es clara y dice que se debe garantizar que los diputados puedan llegar a sesionar, pero no dice que deba ser en camionetas 4×4; pueden ir en colectivo, en taxi, con sus vehículos particulares” recalcó Nacho Torres, mientras explicaba que todos esos vehículos irán a donde se los necesite; al sector de Educación, Policía o a las comunas rurales, por dar un ejemplo.

Provincia sin fueros

Sobre el final de su alocución, Torres aseguró que “vamos a volver a estar orgullosos de ser chubutenses. El primer orgullo es una enmienda constitucional que le vamos a mandar a Gustavo, para que Chubut sea la primera provincia en la Argentina sin fueros, sin privilegios. Cualquier hijo de vecino, cualquier gobernador o diputado va a ser exactamente igual ante la ley. Vamos a poder inflar el pecho y decir que Chubut va a dejar de ser la provincia menos transparente, para ser la primera sin fueros. Vamos a lograrlo de frente a la ciudadanía, y nunca ‘entre gallos y medianoche'».

“La única forma que tenemos para salir adelante es poniendo la bandera de Chubut por sobre la de cualquier partido político. Tenemos que hacerlo juntos porque el desafío es enorme. Quiero convocar a todos, no solamente a la dirigencia sino a todas las fuerzas vivas de nuestra provincia, a sumarse a este desafío enorme que es salir de ese círculo vicioso, y volver a estar orgullosos, de una vez y para siempre, de ser chubutenses” finalizó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.