18 marzo, 2026
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Trevelin abre inscripción para el curso de Manipulador de Alimentos

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La Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito de la Municipalidad de Trevelin informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso oficial de capacitación para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

La capacitación se desarrollará los días 19 y 20 de marzo de 2026 y está destinada a todas las personas que trabajen o deseen trabajar en actividades vinculadas a la elaboración, transporte, almacenamiento o venta de alimentos.

Las inscripciones deben realizarse de manera presencial en el área de Bromatología, ubicada en Av. Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich.

Desde el área organizadora indicaron que se trata de una formación oficial en Manipulación Segura de Alimentos, requisito obligatorio para el desempeño en distintos rubros gastronómicos y comerciales.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio web:
🌐 www.bromatologiatrevelin.gob.ar/cma-sifega

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