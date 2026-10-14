Trevelin abre la temporada 2026 de tulipanes

La apertura oficial de la temporada 2026 de Tulipanes Patagonia se realizará este viernes 16 de octubre, a las 10:30 horas.

la actividad es organizada en conjunto por la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes y Tulipanes Patagonia, con una invitación a compartir el inicio de una nueva temporada de uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

Con la llegada de la primavera, los campos de tulipanes vuelven a convertirse en una de las postales más representativas del Valle 16 de Octubre, convocando a visitantes y turistas que buscan disfrutar de los colores del paisaje cordillerano.

La apertura marca el comienzo de una nueva etapa para el turismo local, en la que la floración de los tulipanes se suma a la oferta de experiencias naturales y paisajísticas que distinguen a Trevelin.