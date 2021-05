Trevelin. abren inscripción para loteo Mercedes Nahuelpan

La Municipalidad de Trevelin informó que a partir del 10 de mayo estará abierta la inscripción para acceder al loteo Mercedes Nahuelpan, mediante las ordenanzas 1869/21 y 1888/21.

¿QUIÉNES PODRÁN INSCRIBIRSE?

Argentinos/as nativos/as o por opción con un ingreso inferior a seis (6) salarios mínimo vital y móvil; con tres (3) años mínimo de residencia efectiva e inmediata en Trevelin o sus Parajes, mediante constancia emitida por el Registro Civil o autoridad competente.

Nacidos/as en Trevelin que previa e inmediatamente hayan residido en otra localidad por motivos laborales o de formación académica, debiendo esto ser certificado fehacientemente.



¿QUIÉNES NO PODRÁN INSCRIBIRSE?

· quienes hayan sido adjudicatarios/as de loteos sociales anteriores o de tierras fiscales municipales

· quienes tengan sanción firme por ocupación ilegal, cesión o transferencia irregular de tierras, o se constaten como “ocupantes irregulares”

· quienes alteren o falsifiquen datos



¿CUÁNDO Y DÓNDE INSCRIBIRSE?

La inscripción estará abierta desde el lunes 10 de mayo al viernes 11 de junio de 2021. Los días LUNES y MIÉRCOLES en el horario de 15:00 a 18:00 horas; MARTES, JUEVES y VIERNES de 09:00 a 12:00 horas. La documentación se debe presentar completa en las oficinas de la Secretaría de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Trevelin.



¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE PRESENTAR?

· Carta de intención/Nota de presentación

· Fotocopia de DNI de todo el grupo familiar

· Libre Deuda municipal

· Acreditación de Ingresos Familiares a través de: Recibo de Sueldo, Certificación de Monotributo, Declaración Jurada (ante Juzgado de Paz o Municipalidad de Trevelin)

· Declaración Jurada de no poseer Propiedad Inmueble (ante Juzgado de Paz o Municipalidad de Trevelin)

· Documentación que acredite domicilio y antigüedad de residencia

· Declaración Jurada de Situación habitacional (ante Municipalidad)

· Certificación que acredite no encontrarse en el Registro de Alimentantes Morosos (Ley XIII N°22) https://apps1.juschubut.gov.ar/Ram/Solicitud/Index

· Certificado de Embarazo o Prenatal, Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder)