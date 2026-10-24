Trevelin abrió las inscripciones para el curso de instalaciones de gas domiciliario

La capacitación forma parte de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias y cuenta con 100 cupos exclusivos para residentes de Trevelin y sus Parajes. Las clases comenzarán el viernes 30 de octubre.

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Cooperativa 16 de Octubre presentaron el curso de Auxiliar de Instalaciones de Gas Domiciliario, correspondiente al último módulo de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias.

La presentación oficial se realizó este viernes 23 de octubre en el edificio municipal, con la participación de representantes de las tres instituciones que impulsan esta propuesta de formación técnica, orientada a ampliar las oportunidades laborales de vecinos y vecinas.

En representación del Municipio estuvieron el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Espinoza; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano.

Por la UNPSJB participaron la delegada zonal de la Sede Esquel, María González, y el subsecretario de Extensión del Rectorado, Alexis Pantaenius. También asistieron representantes de la Cooperativa 16 de Octubre: Néstor Cabezas, Carlos Moraga y Andrés Arce. El dictado de las clases estará a cargo de Darwel Jones, maestro mayor de obras y gasista matriculado.

Inscripciones y requisitos

El curso dispone de 100 cupos destinados exclusivamente a residentes de Trevelin y sus Parajes. Según lo informado durante la presentación, las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 26 de octubre a las 7 horas.

Los interesados pueden completar el formulario en el siguiente enlace:

Inscripción al curso de gas Trevelin 2026

Las clases comenzarán el viernes 30 de octubre, a las 18 horas, en la Escuela N.º 37 «Pedro Luis Sánchez», ubicada en avenida San Martín y Roggero.

La cursada será presencial, los viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas. La propuesta contempla contenidos teóricos, actividades prácticas y trabajos obligatorios en obra.

Para aprobar, los participantes deberán cumplir con un mínimo del 80 % de asistencia, completar las prácticas previstas y aprobar el examen final.

Formación para ampliar las oportunidades laborales

La capacitación constituye la última etapa de la Diplomatura en Instalaciones Domiciliarias, que se desarrolla mediante el trabajo conjunto entre el Municipio, la Universidad y la Cooperativa 16 de Octubre.

La iniciativa busca acercar conocimientos técnicos a la comunidad y brindar herramientas que contribuyan a mejorar las posibilidades de inserción laboral en Trevelin y sus Parajes.

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