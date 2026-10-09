Trevelin acompaña al grupo de danzas Pellü Weche en un encuentro provincial

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes realizó un aporte económico al grupo de danzas Pellü Weche para cubrir los gastos de traslado al primer Encuentro de Danza Folklórica “Mapu Newen”, que se realizará este sábado 10 de octubre en Tecka.

El aporte fue entregado por el intendente Héctor Ingram y el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, al profesor Juan José Farías, en representación del grupo.

La actividad tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de Tecka, a partir de las 18 horas, y contará con la participación de delegaciones y talleres de distintas localidades de Chubut, entre ellas Río Pico, Gobernador Costa, José de San Martín, Trevelin, Corcovado, Puerto Madryn, Trelew y Esquel.

La participación de Pellü Weche permitirá compartir experiencias con otros grupos, fortalecer los vínculos entre comunidades y representar a Trevelin a través de la danza folklórica.

El grupo forma parte de los talleres culturales municipales y mantiene una presencia activa en actividades y encuentros de Trevelin, sus parajes y localidades vecinas, contribuyendo a la difusión de las expresiones culturales y al intercambio entre comunidades.